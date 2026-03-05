Про це Каролайн Лівітт заявила на брифінгу.
У Білому домі заявили, що експрезидент США Джо Байден був "дурним", оскільки надав Україні забагато зброї.
На жаль, у нас був дуже дурний і некомпетентний лідер у Білому домі протягом 4 років, який безкоштовно роздав багато нашої найкращої зброї іншій дуже далекій країні під назвою Україна,
– прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.
За 10 секунд до цієї цитати Лівітт казала, що зброї у США більш, ніж достатньо, щод розібратися з Іраном.
"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все Зеленському з України – на сотні мільярдів доларів – і, хоча він віддав так багато надвисокоякісної зброї, він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив армію під час свого першого терміну і продовжую це робити",
– писав раніше Трамп.
На Україну через військову допомогу байдена накинувся і сам Трамп
Дональд Трамп заявив, що адміністрація Джо Байдена безглуздо передала значні обсяги американського озброєння Україні.
Він зазначив, що нинішню допомогу Україні оплачує Європейський Союз.
За його словами, США мають практично необмежені запаси боєприпасів "середнього та середньо-високого рівня", які зберігаються на складах у різних країнах світу