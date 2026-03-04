Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі у вівторок, 3 березня.
Читайте також У моєму списку пріоритетів війна Росії в Україні – дуже високо, – Трамп
Трамп знову розкритикував Байдена
Дональд Трамп заявив, що США володіють значними запасами боєприпасів і сучасного озброєння, однак частину було безоплатно передано Україні.
Значну його частину Байден безглуздо роздав – просто так, безоплатно. Я підтримую Україну, але було віддано дуже багато. Як вам відомо, коли я передаю боєприпаси, за них платять. Платить Європейський Союз. Далі вони можуть розпоряджатися ними як вважають за потрібне – наприклад, передати Україні, і це нормально,
– пояснив політик.
За словами американського лідера, Сполучені Штати мають практично необмежені запаси боєприпасів "середнього та середньо-високого рівня", які зберігаються на складах у різних країнах світу й нині переважно використовуються у війні з Іраном.
Він також зазначив, що під час свого першого президентського терміну працював над відновленням збройних сил і тепер оцінює їхній стан як "чудовий".
Якби я був президентом, цієї війни не було б. Але у нас величезні запаси боєприпасів – як середнього, так і високого рівня. І це справді надзвичайно потужне озброєння,
– підсумував Трамп.
Військова допомога Україні: останні новини
Володимир Зеленський повідомив, що питання забезпечення ракетами для української ППО перебуває під постійною увагою. Наразі ні від США, ні від європейських країн не надходило сигналів щодо можливого скорочення допомоги через ситуацію на Близькому Сході.
Водночас Зеленський зауважив, що тривалий конфлікт на Близькому Сході та збереження високої інтенсивності бойових дій потенційно можуть вплинути на обсяги постачання систем ППО для Києва.
Нагадаємо, в рамках останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери передали великий бюджет підтримки, який спрямували дроново-штурмові підрозділи та забезпечення бригад.