Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі у вівторок, 3 березня.

Трамп знову розкритикував Байдена

Дональд Трамп заявив, що США володіють значними запасами боєприпасів і сучасного озброєння, однак частину було безоплатно передано Україні.

Значну його частину Байден безглуздо роздав – просто так, безоплатно. Я підтримую Україну, але було віддано дуже багато. Як вам відомо, коли я передаю боєприпаси, за них платять. Платить Європейський Союз. Далі вони можуть розпоряджатися ними як вважають за потрібне – наприклад, передати Україні, і це нормально,

– пояснив політик.

За словами американського лідера, Сполучені Штати мають практично необмежені запаси боєприпасів "середнього та середньо-високого рівня", які зберігаються на складах у різних країнах світу й нині переважно використовуються у війні з Іраном.

Він також зазначив, що під час свого першого президентського терміну працював над відновленням збройних сил і тепер оцінює їхній стан як "чудовий".

Якби я був президентом, цієї війни не було б. Але у нас величезні запаси боєприпасів – як середнього, так і високого рівня. І це справді надзвичайно потужне озброєння,

– підсумував Трамп.

