Відео з'явилося на офіційній сторінці Білого дому у X.

Як Білий дім пожартував над Іраном у стилі GTA?

Білий дім нагадав мету операції "Епічна лють" ("Epic Fury") проти Ірану:

Знищити іранський ракетний арсенал;

Знищити іранський військово-морський флот;

Упевнитися, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

До допису прикріпили нарізку ударів по Ірану, де кожне наступне відео починається з мему з гри Grand Theft Auto: San Andreas, де головний герой Карл "Сі-Джей" Джонсон вимовляє фразу "Here we go again" ("Ну ось, знову").

Після кожного успішного удару на відео накладають ефект з GTA V з написом "Wasted", який з'являється у момент смерті головного героя. Водночас усе відео супроводжується головним треком з вищезгаданої GTA: San Andreas.

Білий дім опублікував відео ударів по Ірану з мемами з GTA: дивіться відео

OPERATION EPIC FURY



• Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon.



Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

