Відео з'явилося на офіційній сторінці Білого дому у X.
Дивіться також США потопили іранський фрегат найсмертоноснішою торпедою Mark 48 за 4,2 мільйона доларів
Як Білий дім пожартував над Іраном у стилі GTA?
Білий дім нагадав мету операції "Епічна лють" ("Epic Fury") проти Ірану:
- Знищити іранський ракетний арсенал;
- Знищити іранський військово-морський флот;
- Упевнитися, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.
До допису прикріпили нарізку ударів по Ірану, де кожне наступне відео починається з мему з гри Grand Theft Auto: San Andreas, де головний герой Карл "Сі-Джей" Джонсон вимовляє фразу "Here we go again" ("Ну ось, знову").
Після кожного успішного удару на відео накладають ефект з GTA V з написом "Wasted", який з'являється у момент смерті головного героя. Водночас усе відео супроводжується головним треком з вищезгаданої GTA: San Andreas.
Білий дім опублікував відео ударів по Ірану з мемами з GTA: дивіться відео
Білий дім не вперше заграє з геймерською темою
4 березня Білий дім опублікував нарізку ударів по військових об'єктах Ірану, яка починається моментом з гри Call of Duty.
На відео персонаж гри вводить на планшеті координати для авіаудару, після чого демонструються вже реальні удари по об'єктах Ірану.
Відео було підписане назвою пісні Courtesy of the Red, White and Blue. Вона була відповіддю на теракти 11 вересня, де авто пісні Тобі Кіт закликає "дати копняка під зад" кривдникам США.