Об этом американский президент сказал в интервью Axios.
Что Трамп заявил о выборе нового лидера Ирана?
Дональд Трамп признал, что одним из наиболее вероятных кандидатов на роль нового верховного руководителя Ирана считают Моджтабу Хаменеи – сына убитого Али Хаменеи. В то же время Трамп дал понять, что такой сценарий его не устраивает.
Они тратят свое время впустую. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как в случае с Делси (Родригес) в Венесуэле,
– отметил он.
Президент США провел параллель с событиями в Венесуэле. Он напомнил о ситуации, когда вице-президент Делси Родригес оказалась у власти после того, как в январе американские военные задержали Николаса Мадуро.
В Иране возможен политический вакуум
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара во время совместной военной операции Израиля и США 28 февраля.
В Израиле также отметили, что ликвидировали, кроме Хаменеи ряд других высокопоставленных чиновников Ирана и его прокси-группировок. Среди чиновников речь идет в частности о главном советнике по нацбезопасности Хаменеи Али Шамхани, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура и министра обороны Амира Насирзаде.
Также ликвидирован лидер террористической организации "Хезболла" Хасан Насраллу, командира военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и начальника Генерального штаба хуситов Мухаммеда аль-Гамари.
Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство возможных преемников лидера Ирана уже мертвы.