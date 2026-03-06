Іранські ЗМІ та медичні установи повідомили про щонайменше 175 загиблих, більшість із них – діти. Після появи повідомлень про удар по школі ізраїльські військові запевняли, що в той день операцій у районі Мінаба не проводили. Тим часом американські чиновники заявили, що розслідують цей інцидент. Про це пишуть Reuters та NYT.

Хто відповідальний за удар по школі для дівчат у Мінабі?

Супутникові знімки, публікації у соцмережах та перевірені відео вказують на те, що будівля школи зазнала серйозних пошкоджень від точного удару, який відбувався одночасно з атаками на розташовану поруч військово-морську базу КВІР на півдні Ірану.

Ізраїльські та американські сили координували удари в Ірані, розподіляючи їх за географією та типом цілей: Ізраїль атакував ракетні пускові установки на заході, США – ракетні та морські об'єкти на півдні.

Окрім того, заяви офіційних осіб про удари США по військово-морських цілях біля Ормузької протоки, де розташована база КВІР, також свідчать про ймовірну участь американських сил у цьому ударі.

Супутникові знімки показують, що кілька точкових ударів пошкодили як школу, так і щонайменше шість будівель на базі КВІР. Чотири будівлі були повністю зруйновані, ще у двох – влучання у центр дахів.

Школа у Мінабі до і після удару / Фото The New York Times

Зауважимо, що школа Shajarah Tayyebeh раніше була частиною бази КВІР, але з 2016 року відділена від неї. Зараз вона має ознаки навчального закладу – спортивний майданчик та зони відпочинку.

Школа у Мінабі раніше була частиною бази КВІР: дивіться відео

У мережі поширювали теорії, що по школі прилетіла завдала іранська ракета, але характер пошкоджень спростовує цю версію.

Розслідування триває, і, якщо буде підтверджено, що удар завдали саме США, ключовим питанням стане: це була помилка чи школа стала ціллю через застарілі дані.

Нагадаємо, що міністр оборони Піт Гегсет під час брифінгу заявив, що США не атакують цілеспрямовано цивільні об'єкти. Держсекретар Марко Рубіо додав, що США не били б по школі навмисно.

Якщо буде підтверджено причетність США, цей інцидент стане одним із наймасштабніших за кількістю цивільних жертв випадків за останні десятиліття американських операцій на Близькому Сході.

Що відомо про операцію США в Ірані?