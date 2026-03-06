Иранские СМИ и медицинские учреждения сообщили о по меньшей мере 175 погибших, большинство из них – дети. После появления сообщений об ударе по школе израильские военные уверяли, что в тот день операций в районе Минаба не проводили. Между тем американские чиновники заявили, что расследуют этот инцидент. Об этом пишут Reuters и NYT.

Кто ответственен за удар по школе для девочек в Минаби?

Спутниковые снимки, публикации в соцсетях и проверенные видео указывают на то, что здание школы получило серьезные повреждения от точного удара, который происходил одновременно с атаками на расположенную рядом военно-морскую базу КСИР на юге Ирана.

Израильские и американские силы координировали удары в Иране, распределяя их по географии и типу целей: Израиль атаковал ракетные пусковые установки на западе, США – ракетные и морские объекты на юге.

Кроме того, заявления официальных лиц об ударах США по военно-морским целям у Ормузского пролива, где расположена база КСИР, также свидетельствуют о вероятном участии американских сил в этом ударе.

Спутниковые снимки показывают, что несколько точечных ударов повредили как школу, так и по меньшей мере шесть зданий на базе КСИР. Четыре здания были полностью разрушены, еще в двух – попадания в центр крыш.

Школа в Минаби до и после удара / Фото The New York Times

Заметим, что школа Shajarah Tayyebeh ранее была частью базы КСИР, но с 2016 года отделена от нее. Сейчас она имеет признаки учебного заведения – спортивная площадка и зоны отдыха.

В сети распространяли теории, что по школе прилетела нанесла иранская ракета, но характер повреждений опровергает эту версию.

Расследование продолжается, и, если будет подтверждено, что удар нанесли именно США, ключевым вопросом станет: это была ошибка или школа стала целью из-за устаревших данных.

Напомним, что министр обороны Пит Гегсет во время брифинга заявил, что США не атакуют целенаправленно гражданские объекты. Госсекретарь Марко Рубио добавил, что США не били бы по школе намеренно.

Если будет подтверждена причастность США, этот инцидент станет одним из самых масштабных по количеству гражданских жертв случаев за последние десятилетия американских операций на Ближнем Востоке.

Что известно об операции США в Иране?