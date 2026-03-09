Безпілотники містили також російські деталі. Про це повідомляє ABC news.
Які нові деталі відомі про атаку на Кіпр?
Безпілотник типу "Шахед" пошкодив ангар на базі Королівських військово-повітряних сил. Ще два дрони, які зафіксували 2 березня опівдні, були перехоплені британськими військовими літаками, що піднялися з цієї ж бази. Відомо, що їх запустили з Лівану.
Як повідомляє The Times, ударний дрон містив навігаційну систему російського виробництва "Комета-Б". Подібні компоненти раніше виявляли у безпілотниках, які перехоплювали українські сили протиповітряної оборони. Знайдені деталі передали до лабораторії у Великій Британії для подальшого дослідження.
Що відомо про атаку на Кіпр?
1 березня Іран запустив дві балістичні ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Обидві ракети або впали в Середземне море, або були знешкоджені ще до досягнення острова.
У ніч на 2 березня на Кіпрі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що їх чули неподалік авіабази, а також спрацювали сирени повітряної тривоги.
Згодом, МЗС Британії оприлюднив деталі атаки. Стало відомо, що атакували британську військову базу Акротирі на Кіпрі безпілотником. Велика Британія розглядає варіанти евакуації своїх громадян з країн Перської затоки.
Відомо, що того дня міжнародний аеропорт Пафоса на Кіпрі евакуювали через загрозу дронів. Повітряний простір над летовищем був закритий.