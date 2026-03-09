Безпілотники містили також російські деталі. Про це повідомляє ABC news.

Які нові деталі відомі про атаку на Кіпр?

Безпілотник типу "Шахед" пошкодив ангар на базі Королівських військово-повітряних сил. Ще два дрони, які зафіксували 2 березня опівдні, були перехоплені британськими військовими літаками, що піднялися з цієї ж бази. Відомо, що їх запустили з Лівану.

Як повідомляє The Times, ударний дрон містив навігаційну систему російського виробництва "Комета-Б". Подібні компоненти раніше виявляли у безпілотниках, які перехоплювали українські сили протиповітряної оборони. Знайдені деталі передали до лабораторії у Великій Британії для подальшого дослідження.

Що відомо про атаку на Кіпр?