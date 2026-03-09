На Близький Схід поїдуть спецпредставник США по Близькому Сходу Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Деталі передає The Times of Israel.

Дивіться також "Відкрили скриньку Пандори": журналіст з Італії припустив наслідки війни США проти Ірану

Чому посланці США терміново їдуть на Близький Схід?

Як виявилося, Америці не подобаються удари по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Високопоставлений чиновник американської служби безпеки повідомив Channel 12, що Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани атакувати нафтову інфраструктуру, але не вказав, що удари будуть настільки масштабними,

– пишуть ЗМІ.

Тепер між союзниками серйозні розбіжності, адже США "очікували переважно символічного удару та були здивовані масштабами операції".

Удари обговорювали переважно на військовому рівні, без чіткого політичного послання між урядами.

У США стурбовані тим, що атаки на інфраструктуру можуть мати зворотний ефект. Тобто тільки зміцнити іранський режим і налаштовувати громадську думку проти Ізраїлю та США. Адже така інфраструктура також постачає паливо цивільному населенню Тегерана.

"Ми не вважаємо, що це була гарна ідея", – висловився американський посадовець.

В Тель-Авіві неофіційно кажуть: хотіли послати Тегерану сигнал припинити атаки на цивільні об'єкти в Ізраїлі.

Але 8 березня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США не будуть атакувати іранську енергетичну інфраструктуру.

Зверніть увагу! Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав в соцмережі Х, що слід бути обережним у виборі цілей – натякаючи на дії Ізраїлю. Мовляв, нафтова економіка Ірану стане основою нової влади, яку обере іранський народ.

Що відомо про удари по паливній інфраструктурі Ірану?

7 березня Ізраїль ударив по містах Кухак, Шахран і Кередж в Ірані. Це були фактично перші атаки на цивільну інфраструктуру. Також була атака на НПЗ Шаран.

В Ірані заявили, що пошкоджено чотири нафтосховища та центр перевантаження нафтопродуктів у Тегерані та Альборзі (Alborz). Є навіть загиблі.

А над Тегераном ішов дощ із краплями нафти. Іранський Червоний Півмісяць попередив про велику небезпеку для екології.

Що кажуть у США про Іран і нафту?