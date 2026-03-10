Об этом объявили в Центральном командовании вооруженных сил США, пишет The Wall Street Journal.
Читайте также Франция разворачивает свои войска на Кипре и на Ближнем Востоке: цель – исключительно оборонительные меры
Что известно об ударах США по Ирану?
С начала операции в Иране 28 февраля Штаты ударили более чем по 5 тысячам целей. Среди них: места расположения пусковых установок для баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты Корпуса стражей исламской революции.
Кроме этого Центральное командование заявило об уничтожении или повреждении более 50 судов Ирана.
Что нового известно о возможности завершить конфликт между США и Ираном?
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская операция "Эпическая ярость" против Ирана якобы близится к завершению, ведь военные уже поразили тысячи целей. В то же время он не назвал конкретных сроков окончания кампании и допустил, что удары могут продолжаться и в дальнейшем.
В то же время в Иране заявили о готовности к длительной войне с Соединенными Штатами. Советник Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джаббари утверждает, что Тегеран готов к боевым действиям в течение как минимум десяти лет и будет продолжать атаки на страны Персидского залива, чтобы заставить президента США Дональд Трамп выйти из конфликта.