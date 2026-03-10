Успехи в Иране Трамп прокомментировал во время пресс-конференции.
Что сказал Трамп об операции в Иране?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже достигли значительных успехов в противостоянии с Ираном, но борьба еще не завершена. Во время выступления в штате Флорида он отметил, что США продолжат действовать, чтобы полностью устранить угрозу со стороны Тегерана.
Мы уже победили во многих аспектах, но этого еще недостаточно. Мы движемся вперед с большей решимостью, чем когда-либо, чтобы достичь окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой длительной опасности,
– заявил Трамп.
Президент США заявил, что вместе с израильскими партнерами им удалось разгромить врага, продемонстрировав преимущество в военной силе и технологиях. По его словам, иранские беспилотники и ракеты были полностью уничтожены, а флот Ирана фактически перестал существовать, ведь "на дне океана оказались 46 кораблей".
Трамп также заявил, что военная операция против Ирана может быть краткосрочной. По его словам, США "осуществили небольшую операцию", чтобы устранить угрозу. Кроме того, американский лидер вспомнил ликвидацию иранского генерала Касем Сулеймани во время своего первого президентского срока. По мнению Трампа, если бы он остался живым, Иран мог бы быть значительно более сильным противником.
Война в Иране: последние новости
Иран заявил о готовности к длительной войне с США, утверждая о возможности войны на десять лет. Однако, украинские эксперты считают это заявление информационной операцией, направленной на влияние на американское общество.
Американский лидер заявил, что США не причастны к удару по школе в иранском городе Минаб. Дональд Трамп отметил, что Иран обладает крылатыми ракетами, подобными "Томагавкам", и может самостоятельно осуществлять такие атаки.
Известно, что с начала операции Штаты ударили более чем по 5 тысячам целей. Среди них места расположения пусковых установок для баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты Корпуса стражей исламской революции.