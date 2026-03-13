Жителей Аданы, которая расположена примерно в километрах от базы, около 3:25 ночи разбудили сирены. Они звучали примерно 5 минут. На базе был объявлен красный уровень тревоги. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно об атаке на авиабазу "Инджирлик"?

Несколько человек опубликовали в соцсетях видео с мобильных телефонов, на которых видно яркий объект, летящий в небе. По их словам, это могла быть ракета, направленная на авиабазу.

Атака на авиабазу "Инджирлик": смотрите видео

Также сообщалось, что по всему городу в течение длительного времени были слышны сирены пожарных машин и сил безопасности.

Сейчас уже известно, что силы ПВО НАТО перехватили ракеты, которые зашли в турецкое воздушное пространство.

В министерстве обороны Турции рассказали, что обломки ракеты упали на незаселенной территории в юго-восточной провинции Газиантеп. Пострадавших и разрушений нет.

Также в ведомстве отметили, что с Ираном проводятся консультации для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Что видели в небе над Аданой местные ночью: смотрите видео

Справка: Авиабаза "Инджирлик" является одной из важнейших военных баз НАТО в Восточном Средиземноморье. Она расположена возле города Адана на юге Турции. Отсюда легко контролировать Ближний Восток, Кавказ и восточную часть Средиземного моря. Поэтому она важна для операций в Сирии, Ираке и во всем регионе. На базе постоянно находятся подразделения ВВС США. Она используется для размещения самолетов, логистики, разведки и поддержки операций НАТО. Инджирлик считается одним из мест, где могут храниться американские тактические ядерные бомбы в рамках программы ядерного сдерживания НАТО. Речь идет об авиабомбах типа B61.

Что предшествовало?