США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке и направляют дополнительную ударную группу морской пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что известно о дополнительных войсках США на Ближнем Востоке?

По данным издания, такое решение связано с ростом атак Ирана в районе Ормузского пролива, где проходят ключевые маршруты транспортировки нефти. Тегеран, по оценкам США, пытается препятствовать движению нефтяных танкеров.

Источники сообщают, что министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования Вооруженных сил США по переброске элементов амфибийной ударной группы и экспедиционного подразделения морской пехоты. Обычно в такую группировку входят несколько военных кораблей и около 5 тысяч морских пехотинцев.

Решение об усилении группировки приняли после того, как над западной частью Ирака сбили самолет-заправщик Boeing KC-135. В результате инцидента погибли все шесть членов экипажа.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает быстрого восстания против иранского режима. Он также отметил, что интуитивно почувствует момент, когда потребуется завершать войну с Ираном.

