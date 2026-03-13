Трамп знает о помощи Путина Ирану, но считает такую помощь не эффективной. Об этом пишет Clash Report.
Помогает ли Кремль Ирану в войне с США?
Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин может частично поддерживать Иран. Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
По словам Трампа, Путин может "немного помогать" Ирану, поскольку считает, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне против России.
Несмотря на то, что американский лидер не назвал конкретно, как Россия может помогать иранскому режиму – ряд медиа опубликовали возможные варианты поддержки. В частности, Bloomberg писало, что российская разведка передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактику наведения беспилотников, что может помочь в подготовке ударов по США. Важно, что отношения между Россией и Ираном углубляются, поскольку Москва ищет поддержки среди геополитических оппонентов США.
Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке, но даже если помощь есть – она, по словам президента США, не эффективна.
Война Ирана и США: последние новости
Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке. Известно, что в результате атаки погиб французский военнослужащий – старший сержант Арно Фрион. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такое нападение на их силы, которые борются с ИГИЛ с 2015 года, является недопустимым.
Также известно об очередной атаке на Дубаи. Иран нанес удар по Международному финансовому центру в городе. Обломки сбитого дрона повредили фасад здания, но пострадавших нет.
США обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные войска на ее территории на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Bloomberg пишет, что использование румынских баз для ударов по Ирану может привести к вовлечению страны в войну в качестве соучастника.