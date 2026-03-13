Трамп знает о помощи Путина Ирану, но считает такую помощь не эффективной. Об этом пишет Clash Report.

Помогает ли Кремль Ирану в войне с США?

Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин может частично поддерживать Иран. Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, Путин может "немного помогать" Ирану, поскольку считает, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне против России.

Несмотря на то, что американский лидер не назвал конкретно, как Россия может помогать иранскому режиму – ряд медиа опубликовали возможные варианты поддержки. В частности, Bloomberg писало, что российская разведка передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактику наведения беспилотников, что может помочь в подготовке ударов по США. Важно, что отношения между Россией и Ираном углубляются, поскольку Москва ищет поддержки среди геополитических оппонентов США.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке, но даже если помощь есть – она, по словам президента США, не эффективна.

Война Ирана и США: последние новости