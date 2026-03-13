В центре Дубаи прогремели взрывы. Над финансовым районом города поднимается сильный дым. Об этом сообщает The Informant.
Что известно об ударе по центру Дубаи?
По информации медиаслужбы Дубаи, Власти подтверждают, что обломки сбитого дрона вызвали незначительные повреждения фасада здания в центре Дубая. Пострадавших нет.
СМИ пишут, что инцидент произошел возле Liberty House – финансовом центре, где расположены офисы американских банков.
Атака на Международный финансовый центр: смотрите видео