У центрі Дубаї пролунали вибухи. Над фінансовим районом міста здіймається сильний дим. Про це повідомляє The Informant.
Що відомо про удар по центру Дубаї?
За інформацією медіаслужби Дубаї, влада підтверджує, що уламки збитого дрона спричинили незначні пошкодження фасаду будівлі в центрі Дубая. Постраждалих немає.
Незалежний журналіст Сайкіран Каннан пише, що інцидент стався біля Liberty House – фінансовому центрі, де розташовані офіси американських банків.
Атака на Міжнародний фінансовий центр: дивіться відео
Пошкоджена будівля у Дубаї / Фото з соцмережі
Нагадаємо, що Дубай періодично перебуває під атаками від початку американської військової операції проти Ірану. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів під ударом неодноразово був аеропорт.
ОАЕ засудили "жорстку та неспровоковану агресію Ірану". За даними МЗС, країна перебуває "у стані оборони" після понад 1400 атак ракетами та дронами. Удари Ірану вважають порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. ОАЕ підкреслюють, що не прагнуть ескалації, але залишають за собою право захищати державу та громадян.
Перебіг бойових дій на Близькому Сході: останні новини
- Іранські дрони-камікадзе атакували французьку військову базу біля аеропорту Ербіля на півночі Іраку. Поранення отримали 6 військових. Під час атаки загорівся французький гелікоптер.
- ФБР попередило про можливі удари іранських безпілотників по західному узбережжі США. Втім, у Каліфорнії запевнили, що безпосередньої небезпеки немає. Речниця Білого дому Кароліна Левітт назвала повідомлення про загрозу "наводкою" на неперевіреній інформації.
- Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту Ірану "Талеган" поблизу Тегерану, де, ймовірно, проводили досліди в рамках програми AMAD. ЦАХАЛ заявляє, що атака є частиною кампанії проти іранських ядерних амбіцій, причому попередній удар по об'єкту був у жовтні 2024 року.
- Новий верховний лідер Ірану, Моджтаба Хаменеї, закликав до закриття американських баз у регіоні та продовження блокади Ормузької протоки як інструменту тиску на США та Ізраїль. Хаменеї-молодший заявив про намір вимагати компенсацій від ворогів, зокрема США та Ізраїлю, а також про можливість відкриття нових фронтів у випадку продовження воєнного стану.