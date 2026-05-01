Війна скоротила кількість туристів у регіоні. Також вона вплинула на кількість покупців у розкішних торгових центрах та продажі автомобілів високого класу. Ресторани – один із важливих стовпів дозвілля та туризму Дубая, який ще донедавна асоціювався з іміджем величі та безпеки. Як виживає ресторанний бізнес в ОАЕ, розповіли в Independent.

Як змінилося меню дубайських ресторанів?

Шеф-кухар з Дубая Шоу Леш з мексиканського ресторану Lila Molino привозить туди авокадо та томатильйо – маленькі, терпкі зелені фрукти, що походять з Центральної Америки. Вони є основним продуктом мексиканської кухні та ключовим елементом її барвистих та гострих страв.

Як виглядають томатильйо / Фото з відкритих джерел

Двомісячна війна в Ірані ускладнила пошук цих інгредієнтів та зробила їх дорожчими. Причина – закриття морського шляху через Ормузьку протоку та різке зростання цін на авіапаливо, що призводить до збільшення витрат на авіаперевезення.

Нагадаємо, що після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану наприкінці лютого, Перська затока зазнала кількох тижнів іранських атак ракетами та безпілотниками. Хоча 8 квітня набуло чинності припинення вогню, Ормузька протока, єдиний морський вихід до ОАЕ, які імпортують понад 80% своїх продуктів харчування, залишається фактично закритою.

Леш довелося скоротити виробництво, штат і почати купувати інгредієнти в менших кількостях. Жінка сподівається, що ці заходи тимчасові.

Реальність така, що вантажі стали дорожчими, ціни на бензин зросли, Ормузька протока все ще заблокована. Це справді створює для нас проблеми з постачанням,

– розповіла Леш про функціонування її дубайського ресторану.

Кельвін Ченг, шеф-кухар ф'южн-ресторану Jun's Dubai, також поділився, що шукає альтернативні маршрути для транспортування важкодоступних інгредієнтів та таких, які мають обмежений термін придатності. Це, наприклад, норвезькі гребінці або деякі японські морепродукти.

"Тоді єдиним варіантом було перевезення повітряним транспортом, що збільшило б наші витрати приблизно на 30 – 35%", – сказав шеф, додавши, що почав використовувати у своєму меню місцеву рибу.

Зверніть увагу! Тарифи на авіаперевезення зросли аж на 70% на деяких маршрутах. Рейси до та з ОАЕ лише повільно повертаються до нормального стану.

Ресторан Ченга представив меню з 6 страв за 61 долар з використанням місцевих інгредієнтів. Заклад зберіг весь свій персонал.

А інші заклади в місті планують запровадити на тиждень ресторанів у травні знижки на страви за фіксованою ціною.

Тим часом деякі заклади вишуканої кухні, зокрема розкішні готелі Atlantis на культовому штучному острові Пальма-Джумейра, тимчасово закрилися на ремонт, не посилаючись на війну.

Інші ж відкрилися, зокрема італійський ресторан Siena на початку квітня в Дубаї та Isabel Mayfair у столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Шеф-кухарі Лаш та Ченг очікують зростання ринку.

Протягом останніх кількох тижнів, особливо з припиненням вогню та відновленням роботи шкіл, ми почали спостерігати позитивне зростання бізнесу та загального руху по всьому місту. Відчувається поступове повернення нормального життя,

– підсумував Ченг.

Як змінився ресторанний бізнес в Дубаї?

Шеф-кухарі у цьому розкішному місті адаптують свої меню. Хтось готує більше регіональних або легкодоступних страв, хтось – пропонує менше позицій.

Влада Дубая навіть запровадила ширші заходи економічної підтримки, послаблення зборів та кампанії, щоб залучити людей до обідів.

Важливо. Тенденція, яка склалася, – виклик для ширшого ринку ресторанів повного спектру послуг в ОАЕ. За оцінками ринкового дослідника Mordor Intelligence, у 2025 році ресторанний бізнес оцінювався в 9,5 мільярда доларів. Прогнозувалося зростання ще на 20% до 11,3 мільярда доларів у 2026, але війна з Іраном внесла свої корективи.

Платформи Juniper Strategy та Global Restaurant Investment Forum з 1 по 8 квітня провели опитування серед операторів громадського харчування ОАЕ, а саме 30 лідерів галузі, що керують близько 400 ресторанами.

Воно показало середнє падіння рівня попиту на 27% порівняно з 2025 роком. Зростання витрат постачальників у середньому становило 13%,

Найбільше постраждали місця, де раніше був великий наплив туристів, та ділові райони. Решта закладів показали більшу стійкість, а в деяких випадках навіть зростання.

Війна також загострила таку проблему, як високі фіксовані витрати, залежність від туризму та вплив ланцюга поставок, зауважила кулінарна журналістка Кортні Брандт, яка працює в регіоні з 2007 року.

Вона зауважила, що міжнародні бренди, часто зі знаменитими шеф-кухарями та "великими кишенями", могли б досягти кращих результатів, але зростання витрат було проблемою, попри місцеву підтримку.

Доводиться приймати складні рішення, якщо бізнес хоче вижити,

– зауважила журналістка.

Як змінилося життя в Дубаї?

У Дубаї уже відновили роботу шкіл, університетів та бізнесу після перемир'я між США та Іраном. Мешканці повертаються додому, але побоюються можливого ризику нової ескалації.

На тлі війни ціни на житло в Дубаї пішли вниз. Це сталося вперше за 6 років після стрімкого зростання, яке тривало з часів пандемії. Конфлікт вплинув на настрої інвесторів і попит, адже місто тривалий час розвивалося як безподаткова гавань для іноземного капіталу. Саме приплив інвесторів раніше допоміг цінам зрости на понад 70% після 2020 року.

Тим часом відомий готель Бурдж аль-Араб у Дубаї закрили на тривалу реставрацію. Вона триватиме близько 1,5 року. Рішення ухвалили на тлі інциденту з уламками БпЛА та загального спаду туристичного потоку в регіоні. Хоча при цьому у готелі наголосили, що ремонт планували заздалегідь.