Война сократила количество туристов в регионе. Также она повлияла на количество покупателей в роскошных торговых центрах и продажи автомобилей высокого класса. Рестораны – один из важных столпов досуга и туризма Дубая, который еще недавно ассоциировался с имиджем величия и безопасности. Как выживает ресторанный бизнес в ОАЭ, рассказали в Independent.

Как изменилось меню дубайских ресторанов?

Шеф-повар из Дубая Шоу Леш из мексиканского ресторана Lila Molino привозит туда авокадо и томатильйо – маленькие, терпкие зеленые фрукты, происходящие из Центральной Америки. Они являются основным продуктом мексиканской кухни и ключевым элементом ее красочных и острых блюд.

Как выглядят томатильо

Двухмесячная война в Иране усложнила поиск этих ингредиентов и сделала их дороже. Причина – закрытие морского пути через Ормузский пролив и резкий рост цен на авиатопливо, что приводит к увеличению расходов на авиаперевозки.

Напомним, что после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану в конце февраля, Персидский залив подвергся нескольким неделям иранских атак ракетами и беспилотниками. Хотя 8 апреля вступило в силу прекращение огня, Ормузский пролив, единственный морской выход в ОАЭ, которые импортируют более 80% своих продуктов питания, остается фактически закрытым.

Леш пришлось сократить производство, штат и начать покупать ингредиенты в меньших количествах. Женщина надеется, что эти меры временные.

Реальность такова, что грузы стали дороже, цены на бензин выросли, Ормузский пролив все еще заблокирован. Это действительно создает для нас проблемы с поставками,

– рассказала Леш о функционировании ее дубайского ресторана.

Кельвин Ченг, шеф-повар фьюжн-ресторана Jun's Dubai, также поделился, что ищет альтернативные маршруты для транспортировки труднодоступных ингредиентов и таких, которые имеют ограниченный срок годности. Это, например, норвежские гребешки или некоторые японские морепродукты.

"Тогда единственным вариантом была перевозка воздушным транспортом, что увеличило бы наши расходы примерно на 30 – 35%", – сказал шеф, добавив, что начал использовать в своем меню местную рыбу.

Обратите внимание! Тарифы на авиаперевозки выросли аж на 70% на некоторых маршрутах. Рейсы в и из ОАЭ только медленно возвращаются к нормальному состоянию.

Ресторан Ченга представил меню из 6 блюд за 61 доллар с использованием местных ингредиентов. Заведение сохранило весь свой персонал.

А другие заведения в городе планируют ввести на неделю ресторанов в мае скидки на блюда по фиксированной цене.

Между тем некоторые заведения изысканной кухни, в частности роскошные отели Atlantis на культовом искусственном острове Пальма-Джумейра, временно закрылись на ремонт, не ссылаясь на войну.

Другие же открылись, в частности итальянский ресторан Siena в начале апреля в Дубае и Isabel Mayfair в столице ОАЭ Абу-Даби.

Шеф-повара Лаш и Ченг ожидают роста рынка.

В течение последних нескольких недель, особенно с прекращением огня и восстановлением работы школ, мы начали наблюдать положительный рост бизнеса и общего движения по всему городу. Чувствуется постепенное возвращение нормальной жизни,

– подытожил Ченг.

Как изменился ресторанный бизнес в Дубае?

Шеф-повара в этом роскошном городе адаптируют свои меню. Кто-то готовит больше региональных или легкодоступных блюд, кто-то – предлагает меньше позиций.

Власти Дубая даже ввела широкие меры экономической поддержки, ослабление сборов и кампании, чтобы привлечь людей к обедам.

Важно. Тенденция, которая сложилась, – вызов для широкого рынка ресторанов полного спектра услуг в ОАЭ. По оценкам рыночного исследователя Mordor Intelligence, в 2025 году ресторанный бизнес оценивался в 9,5 миллиарда долларов. Прогнозировался рост еще на 20% до 11,3 миллиарда долларов в 2026, но война с Ираном внесла свои коррективы.

Платформы Juniper Strategy и Global Restaurant Investment Forum с 1 по 8 апреля провели опрос среди операторов общественного питания ОАЭ, а именно 30 лидеров отрасли, управляющих около 400 ресторанами.

Он показал среднее падение уровня спроса на 27% по сравнению с 2025 годом. Рост расходов поставщиков в среднем составил 13%,

Больше всего пострадали места, где раньше был большой наплыв туристов, и деловые районы. Остальные заведения показали большую устойчивость, а в некоторых случаях даже рост.

Война также обострила такую проблему, как высокие фиксированные расходы, зависимость от туризма и влияние цепи поставок, заметила кулинарная журналистка Кортни Брандт, которая работает в регионе с 2007 года.

Она заметила, что международные бренды, часто со знаменитыми шеф-поварами и "большими карманами", могли бы достичь лучших результатов, но рост расходов был проблемой, несмотря на местную поддержку.

Приходится принимать сложные решения, если бизнес хочет выжить,

– отметила журналистка.

Как изменилась жизнь в Дубае?

В Дубае уже возобновили работу школ, университетов и бизнеса после перемирия между США и Ираном. Жители возвращаются домой, но опасаются возможного риска новой эскалации.

На фоне войны цены на жилье в Дубае пошли вниз. Это произошло впервые за 6 лет после стремительного роста, которое продолжалось со времен пандемии. Конфликт повлиял на настроения инвесторов и спрос, ведь город длительное время развивался как безналоговая гавань для иностранного капитала. Именно приток инвесторов ранее помог ценам вырасти более чем на 70% после 2020 года.

Между тем известный отель Бурдж аль-Араб в Дубае закрыли на длительную реставрацию. Она продлится около 1,5 года. Решение приняли на фоне инцидента с обломками БпЛА и общего спада туристического потока в регионе. Хотя при этом в отеле отметили, что ремонт планировали заранее.