Почему цены на жилье в Дубае начали падать?

Индекс жилья от ValuStrat в марте снизился на 5,9% в месячном измерении – это первое падение с 2020 года, пишет Bloomberg.

Несмотря на это, показатель только вернулся к уровню примерно шестимесячной давности, то есть кризиса нет.

Аналитики связывают изменение тренда с геополитикой. Региональный конфликт повлиял на настроения инвесторов и спрос, ведь Дубай долгое время развивался как безналоговая гавань для иностранного капитала. Именно приток экспатов и инвесторов ранее помог ценам вырасти более чем на 70% после 2020 года.

Рынок не сразу вернется к тому состоянию, в котором он находился ранее, и мы считаем, что цены начнут снижаться,

– сказал Луис Гардинг, главный исполнительный директор дубайской брокерской компании Betterhomes.

Дополнительно на рынок давит неопределенность: инвесторы осторожнее принимают решения, а девелоперы уже ожидают дальнейшего смягчения условий сделок. Прогнозы на апрель также остаются сдержанными, поскольку доверие инвесторов проходит проверку.

Часть спада объясняют и краткосрочные факторы. В марте на активность повлияли сезонные факторы, в частности праздник Ид аль-Фитр, а также сильные осадки в ОАЭ.

Как изменилась активность на рынке недвижимости?

Падение цен сопровождается более слабой активностью. По данным REIDIN, общая стоимость продаж жилья в марте сократилась почти на 20% и составила 37,2 миллиарда дирхамов. Количество сделок также уменьшилось – примерно с 16 тысяч до 13 тысяч за месяц.

Больше всего рисков сейчас в сегменте жилья на этапе строительства, который формирует почти три четверти сделок. Именно этот сегмент сильнее зависит от ожиданий инвесторов и быстрее реагирует на изменение настроений, поэтому объем продаж в нем уже упал примерно на 13% в марте.

Несмотря на спад, рынок не остановился. Девелоперы продолжают запускать новые проекты и предлагают стимулы покупателям, в частности более низкие авансовые платежи. Это поддерживает спрос, хотя сделки заключаются медленнее и требуют больше времени.

Генеральный директор Samana Developers Имран Фарук отмечает, что покупателями остаются как резиденты ОАЭ, так и инвесторы из Египта и Индии. Экспаты формируют более 85% населения страны.

