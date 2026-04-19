Как сообщает Business Insider, власти эмирата восстанавливают работу ключевых сфер – образования, бизнеса и транспорта.

Как Дубай возвращается к жизни?

После более недели с момента заключения перемирия между США и Ираном школы и университеты снова открываются для очного обучения, а работники постепенно возвращаются в офисы. Часть иностранцев, которые выехали из-за боевых действий, также начинают возвращаться в город.

Напомним! Во время войны Иран наносил удары по территории ОАЭ ракетами и дронами. Это повлекло жертвы, повреждения инфраструктуры и перебои в транспортном сообщении. В частности, воздушное пространство временно закрывали, что привело к массовым отменам рейсов и тысяч застрявших пассажиров. Из-за угрозы безопасности многие компании переходили на дистанционную работу, а учебные заведения – на онлайн-формат.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется: восстанавливаются услуги, включая перевозку животных, образованием и бизнес-активностью. В то же время жители говорят о "новой нормальности" – даже в условиях перемирия многие готовятся к возможному обострению. Несмотря на возвращение к привычному ритму жизни, часть жителей остается осторожной из-за хрупкости перемирия и риска новой эскалации в регионе.

