О том, как живет Дубай в условиях войны на Ближнем Востоке рассказал журналист Daily Mail Иэн Бирелл.

Как сейчас живет Дубай?

Когда-то один из самых богатых и популярных мегаполисов мира – Дубай – переживает резкое падение туристического потока и отток иностранцев на фоне войны в Иране. Город, который до недавнего времени привлекал роскошью и безопасностью, сейчас постепенно пустеет.

По данным журналиста Иэна Бирелла, даже культовые отели, в частности Бурдж-аль-Араб, остались без гостей. Часть персонала увольняют, а некоторые отели, принадлежащие правящей семье, официально закрывают "на ремонт". Причиной стала эскалация конфликта после операции США и Израиля против Ирана, что привело к атакам в регионе и перекрытию Ормузского пролива.

Несмотря на заявления об эффективной работе ПВО, в городе фиксировали взрывы, пожары и удары беспилотников. В частности, сообщалось об инциденте с Бурдж-Халифа, который якобы пострадал от обломков сбитого дрона. Однако, в соцсетях значительно уменьшилось количество видео обстрелов – местные власти запрещают их публикацию. По информации правозащитников, иностранцев могут задерживать даже за обсуждение атак в частных чатах. Так, 25-летнюю британскую стюардессу арестовали после сообщения в закрытой группе.

Экономические последствия уже ощутимы. Доходы таксистов падают до 90%, цены на жилье и гостиницы снижаются, а бизнес теряет клиентов. Некоторые банки перевели сотрудников на дистанционную работу, а школы вернулись к онлайн-обучению.

Обратите внимание! Как отмечает журналист, регион может потерять десятки миллионов туристов. В то же время массовый выезд иностранцев, которые составляют большинство населения ОАЭ, ставит под угрозу экономическую модель города. Если ситуация с безопасностью не улучшится, Дубай рискует потерять статус глобального центра роскоши и превратиться в полупустой мегаполис.

Как жил Дубай в начале войны на Ближнем Востоке?