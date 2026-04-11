Про те, як живе Дубай в умовах війни на Близькому Сході розповів журналіст Daily Mail Іен Бірелл.

Дивіться також Відповідь Трампу: Іран атакував повністю завантажений танкер біля Дубая

Як зараз живе Дубай?

Колись один із найбагатших і найпопулярніших мегаполісів світу – Дубай – переживає різке падіння туристичного потоку та відтік іноземців на тлі війни в Ірані. Місто, яке донедавна приваблювало розкішшю і безпекою, нині поступово порожніє.

За даними журналіста Іена Бірелла, навіть культові готелі, зокрема Бурдж-аль-Араб, залишилися без гостей. Частину персоналу звільняють, а деякі готелі, що належать правлячій родині, офіційно закривають "на ремонт". Причиною стала ескалація конфлікту після операції США та Ізраїлю проти Ірану, що призвела до атак у регіоні та перекриття Ормузької протоки.

Попри заяви про ефективну роботу ППО, у місті фіксували вибухи, пожежі та удари безпілотників. Зокрема, повідомлялося про інцидент із Бурдж-Халіфа, який нібито постраждав від уламків збитого дрона. Проте, у соцмережах значно зменшилася кількість відео обстрілів – місцева влада забороняє їх публікацію. За інформацією правозахисників, іноземців можуть затримувати навіть за обговорення атак у приватних чатах. Так, 25-річну британську стюардесу заарештували після повідомлення в закритій групі.

Економічні наслідки вже відчутні. Доходи таксистів падають до 90%, ціни на житло та готелі знижуються, а бізнес втрачає клієнтів. Деякі банки перевели співробітників на дистанційну роботу, а школи повернулися до онлайн-навчання.

Зверніть увагу! Як зазначає журналіст, регіон може втратити десятки мільйонів туристів. Водночас масовий виїзд іноземців, які становлять більшість населення ОАЕ, ставить під загрозу економічну модель міста. Якщо безпекова ситуація не покращиться, Дубай ризикує втратити статус глобального центру розкоші та перетворитися на напівпорожній мегаполіс.

Як жив Дубай на початку війни на Близькому Сході?