Більшість не мали можливості сховатися, адже у місті немає звичних укриттів. Про це пише Politico.

Як життя в елітному місті раптово змінилося?

У Дубаї, одному з найвідоміших мегаполісів Перської затоки, ніч раптово перетворилася з буденної на тривожну. Під час перебування в місті після серії вибухів мешканці отримали урядові сповіщення із закликом залишатися в безпечних місцях. Люди, які звикли до атмосфери розкоші та стабільності, були змушені терміново покидати квартири та шукати укриття – зокрема в паркінгах, адже в Дубаї немає традиційних бомбосховищ.

За офіційними повідомленнями, протягом доби країна зазнала масштабної атаки з використанням ракет і безпілотників. Більшість повітряних цілей було перехоплено системами протиповітряної оборони, однак уламки спричинили пошкодження інфраструктури, зокрема в районі аеропорту та окремих готелів. Події призвели до скасування рейсів і перебоїв у роботі транспорту, що вплинуло на десятки тисяч пасажирів.

Politico пише, що місто, яке роками позиціонувало себе як безпечний глобальний хаб для бізнесу, туризму та міжнародних подій, опинилося в новій реальності. Для багатьох іноземних резидентів і туристів ситуація стала несподіваним випробуванням, адже більшість із них не були готові до кризових умов такого масштабу. У той самий час частина мешканців намагалася зберігати спокій, продовжуючи працювати або забезпечувати доставку необхідних товарів, підтримуючи життєдіяльність міста.

Аналітики зазначають, що наслідки атаки можуть вплинути не лише на безпекову ситуацію, а й на репутацію Дубая як символу стабільності в регіоні. Водночас економічні експерти припускають, що події можуть спричинити короткострокові коливання на ринку нерухомості та бізнес-активності.

Що відомо про атаку Ірану на Дубай?