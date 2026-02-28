Однак уламки збитих ракет впали у житлові райони Абу‑Дабі, спричинивши загибель однієї людини. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Швидша за "Кинджал": що відомо про гіперзвукові ракети Fattah-1, які застосовує Іран

Чому Іран атакував ОАЕ?

Напад Ірану зачепив ОАЕ, а також інші союзницькі США держави – Бахрейн, Катар, Кувейт, через що ситуація в регіоні серйозно загострилася.

Об’єднані Арабські Емірати, розташовані на південному узбережжі Перської затоки, є ключовим союзником США на Близькому Сході та приймають американські військові бази.

Де розташований Дубай: дивіться на карті

Саме через це Іран цілеспрямовано атакував їх повітряний простір: ракети були націлені переважно на об’єкти та інфраструктуру США й союзників у регіоні, включно з військовими базами, розміщеними на території ОАЕ.

ОАЕ заявили, що їхні системи ППО успішно перехопили велику частину ракет, проте уламки впали на житлові райони Абу-Дабі, де загинула людина, ще декілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Владі довелося оголосити повітряну тривогу, а регіон переживає значну напругу як через безпекову, так і через гуманітарну ситуацію.

Влада ОАЕ різко засудила дії Ірану, назвавши їх "підступною атакою, що порушує суверенітет і міжнародне право", та підкреслила своє право на відповідь для захисту території й цивільного населення.

Іран своєю чергою виправдовував удар "відповіддю на агресію" – країна заявила, що удари США та Ізраїлю були спрямовані проти її суверенітету та порушили міжнародні норми. У відповідь Іран бив по військових базах США та союзників у кількох державах Близького Сходу, включно з ОАЕ, Катаром і Бахрейном.

Що відомо про ескалацію?