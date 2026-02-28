Йдеться гіперзвукові ракети Fattah із важкими боєголовками. Що це за ракети, пояснює First Post.

Що відомо про іранську ракету Fattah-1?

Fattah-1 – перша іранська гіперзвукова ракета власного виробництва, відома високою швидкістю, точністю та здатністю змінювати траєкторію під час польоту.

Ракету вперше представили у 2023 році.

Основні характеристики ракети:

дальність – до 1 400 кілометрів,

паливна система на твердому паливі, одноступенева;

швидкість – близько 6 100 кілометрів за годину.

Як пише CNN, іранські військові приписують своїй ракеті значно потужніші можливості. У Тегерані стверджують, що ця ракета може розвивати швидкість до 18 375 кілометрів за годину або 13 – 15 Махів при запуску. Це у 15 разів більше ніж швидкість звуку. До прикладу, швидкість російських ракет "Кинджал" оцінюється в не більше ніж 10 Махів.

Уперше Іран застосував гіперзвукову ракету Fattah-1 проти Ізраїлю у жовтні 2024 року. Окрім того, є припущення, що оновлену ракету з серії Fattah єменські хусити запустили по Ізраїлю у вересні того ж року. Тоді вона майже пробила ізраїльський "Залізний купол". Адже системам ППО вдалося перехопити лише частково – уламки впали поблизу Тель-Авіва. Ймовірно, це нова ракета Fattah-2. Вона має дальність понад 1400 кілометрів і високу швидкість, що ускладнює її перехоплення.

