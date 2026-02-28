Про це пише видання The Wall Street Journal.

Що відомо про іранську атаку на військові бази США?

Після заяви Трампа про початок масштабної інформації проти Ірану, Тегеран завдав у відповідь – по американських базах на Близькому Сході.

За інформацією CNN, цілями атак стали чотири бази США на Близькому Сході, зокрема авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

Один з американських чиновників зауважив, що раніше Сполучені Штати не стикались з одночасними атаками такого масштабу на свої закордонні військові об'єкти. Водночас він наголосив, що США та їхній персонал були готові до подібного розвитку подій.

Яку назву отримала операція США проти Ірану?