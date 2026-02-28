Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Смотрите также Атака Израиля по Ирану: политолог назвал неожиданную выгоду для Украины

Что известно об иранской атаке на военные базы США?

После заявления Трампа о начале масштабной информации против Ирана, Тегеран нанес ответный – по американским базам на Ближнем Востоке.

По информации CNN, целями атак стали четыре базы США на Ближнем Востоке, в частности авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

Один из американских чиновников отметил, что ранее Соединенные Штаты не сталкивались с одновременными атаками такого масштаба на свои зарубежные военные объекты. В то же время он отметил, что США и их персонал были готовы к подобному развитию событий.

Какое название получила операция США против Ирана?