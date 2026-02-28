Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Что известно об иранской атаке на военные базы США?
После заявления Трампа о начале масштабной информации против Ирана, Тегеран нанес ответный – по американским базам на Ближнем Востоке.
По информации CNN, целями атак стали четыре базы США на Ближнем Востоке, в частности авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.
Один из американских чиновников отметил, что ранее Соединенные Штаты не сталкивались с одновременными атаками такого масштаба на свои зарубежные военные объекты. В то же время он отметил, что США и их персонал были готовы к подобному развитию событий.
Какое название получила операция США против Ирана?
Операцию против иранского режима Соединенные Штаты осуществляют в координации с Израилем.
В Пентагоне кампанию назвали Epic Fury "Эпическая ярость", тогда как израильская сторона использует название Roaring Lion "Ревущий лев".
СМИ предполагают, что израильское наименование отсылает к предыдущей 12-дневной операции "Восходящий лев", проведенной в июне 2025 года.