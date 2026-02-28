Об этом сообщило министерство войны в США и CNN.

Какие названия имеет операция в Иране?

В Пентагоне операции США против Иранского режима назвали Epic fury, что на русском звучит как "Эпическая ярость". В то же время западные журналисты говорят о другом названии, которое дал Израиль.

В офисе израильского премьер-министра назвали удары 28 февраля Roaring Lion, то есть "Ревущий лев".

Как пояснили в издании, израильское название происходит от предыдущей 12-дневной операции "Восходящий лев" в июне 2025 года.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?