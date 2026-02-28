Про це повідомило міністерство війни в США та CNN.

Які назви має операція в Ірані?

В Пентагоні операції США проти Іранського режиму назвали Epic fury, що українською звучить як "Епічна лють". Водночас західні журналісти кажуть про іншу назву, яку дав Ізраїль.

В офісі ізраїльського прем'єр-міністра назвали удари 28 лютого Roaring Lion, тобто "Ревучий лев".

Як пояснили у виданні, ізраїльська назва походить від попередньої 12-денної операції "Висхідний лев" у червні 2025 року.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?