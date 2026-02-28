Про це повідомило міністерство війни в США та CNN.
Які назви має операція в Ірані?
В Пентагоні операції США проти Іранського режиму назвали Epic fury, що українською звучить як "Епічна лють". Водночас західні журналісти кажуть про іншу назву, яку дав Ізраїль.
В офісі ізраїльського прем'єр-міністра назвали удари 28 лютого Roaring Lion, тобто "Ревучий лев".
Як пояснили у виданні, ізраїльська назва походить від попередньої 12-денної операції "Висхідний лев" у червні 2025 року.
Яка зараз ситуація на Близькому Сході?
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати розпочали масштабну операцію проти режиму Ірану. Він підкреслив, що Іран не може мати ядерної зброї.
Також повідомлялось, що Ізраїль атакував об'єкти "Хезболли" в Лівані.
Медіа заявили про низку вибухів в ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Кувейті, де розташовані військові бази США. Подекуди ППО перехоплює іранські ракети.