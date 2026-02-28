Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему эту ситуацию не стоит механически сравнивать с войной России против Украины. В то же время, по его словам, атака по Ирану может создать для Украины неожиданный геополитический эффект.
Иран и Россию нельзя ставить в один ряд с Ираном
Комментируя заявления Дональда Трампа об Иране, Загородний отметил, что некоторые пытаются провести параллель между жесткими действиями в отношении Тегерана и возможными действиями против Москвы.
Важно! 28 февраля Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, после чего президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против иранского режима. По его словам, цель операции – устранение угроз со стороны Тегерана, в частности недопущение создания ядерного оружия, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что речь идет о совместной операции.
Однако, по его словам, такая аналогия является ошибочной из-за принципиальной разницы между двумя государствами. Разница заключается не только в статусе государств, а прежде всего в военных возможностях.
У Ирана еще нет ядерного оружия, у России есть ядерное оружие. Иран не является постоянным членом Совета безопасности ООН, а Россия является,
– отметил он.
Политолог отметил, что именно этот фактор сдерживает радикальные сценарии в отношении Москвы. Он подчеркнул, что ожидать прямого силового вмешательства против России не стоит, даже если риторика отдельных американских политиков звучит жестко.
Бомбардировать Россию пока не будут. Давайте будем без иллюзий,
– добавил Загородний.
В то же время, по его словам, это не означает, что события вокруг Ирана не будут иметь последствий для России. Влияние может быть опосредованным, но ощутимым в стратегической плоскости.
Почему атака по Ирану выгодна Украине?
Иран является союзником России в войне против Украины. Именно оттуда начались поставки дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по украинским городам. Поэтому ослабление Ирана автоматически бьет и по возможностям Москвы.
Нам выгодна эта атака. Шахеды же появились не сами по себе. Там есть сотрудничество с Россией, в частности в этом направлении,
– отметил Загородний.
Политолог также обратил внимание на энергетический аспект. По его словам, США стремятся усилить контроль над иранскими нефтяными потоками, а это означает дополнительное давление на российский экспорт. Если иранская нефть активнее выйдет на мировые рынки под американским контролем, России будет сложнее удерживать свои позиции.
Американцы хотят взять под контроль нефть и газ Ирана. Это означает, что Россию и так выжимают с рынков, а с Ираном это давление станет еще сильнее,
– объяснил Загородний.
Загородний обратил внимание, что события вокруг Ирана имеют более широкое геополитическое измерение. По его словам, удар по Тегерану бьет не только по союзнику России, но и по конфигурации сотрудничества между Ираном, Москвой и Пекином. Часть иранской нефти традиционно шла в Китай, который остается важным экономическим партнером России.
Это удар, в том числе, по Китаю. Потому что нефть из Ирана шла прежде всего туда,
– отметил он.
Политолог объяснил, что перераспределение энергетических потоков меняет расклад сил. Если США усиливают влияние на нефтяные маршруты, это ограничивает возможности стран, которые поддерживают Россию или сотрудничают с ней. В такой конфигурации Кремлю приходится действовать в менее комфортных условиях. Именно поэтому события на Ближнем Востоке могут иметь для Украины косвенный, но стратегически важный эффект. Ослабление партнеров Москвы и переформатирование энергетического рынка создают дополнительное давление на Россию.
Что известно об эскалации между Израилем, США и Ираном?
- В нескольких странах, где размещены американские военные базы, в частности в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте, сообщили о взрывах и работе ПВО. Отдельные медиа писали о ракетных ударах и перехвате иранских ракет, а власти некоторых государств заявили о праве на ответ в случае дальнейшей эскалации.
- По данным The New York Times, США и Израиль сосредоточили удары на ракетной инфраструктуре, военных объектах и ключевых представителях иранского режима. Также сообщалось об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане накануне начала операции.
- В ответ Иран заявил о начале ракетных атак по Израилю, запустив десятки воздушных целей. Армия обороны Израиля сообщила о перехвате части ракет и призвала гражданских оставаться в укрытиях, тогда как в регионе фиксируются сообщения о взрывах и активность систем противовоздушной обороны.