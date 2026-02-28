Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему эту ситуацию не стоит механически сравнивать с войной России против Украины. В то же время, по его словам, атака по Ирану может создать для Украины неожиданный геополитический эффект.

Иран и Россию нельзя ставить в один ряд с Ираном

Комментируя заявления Дональда Трампа об Иране, Загородний отметил, что некоторые пытаются провести параллель между жесткими действиями в отношении Тегерана и возможными действиями против Москвы.

Важно! 28 февраля Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, после чего президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против иранского режима. По его словам, цель операции – устранение угроз со стороны Тегерана, в частности недопущение создания ядерного оружия, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что речь идет о совместной операции.

Однако, по его словам, такая аналогия является ошибочной из-за принципиальной разницы между двумя государствами. Разница заключается не только в статусе государств, а прежде всего в военных возможностях.

У Ирана еще нет ядерного оружия, у России есть ядерное оружие. Иран не является постоянным членом Совета безопасности ООН, а Россия является,

– отметил он.

Политолог отметил, что именно этот фактор сдерживает радикальные сценарии в отношении Москвы. Он подчеркнул, что ожидать прямого силового вмешательства против России не стоит, даже если риторика отдельных американских политиков звучит жестко.

Бомбардировать Россию пока не будут. Давайте будем без иллюзий,

– добавил Загородний.

В то же время, по его словам, это не означает, что события вокруг Ирана не будут иметь последствий для России. Влияние может быть опосредованным, но ощутимым в стратегической плоскости.

Почему атака по Ирану выгодна Украине?

Иран является союзником России в войне против Украины. Именно оттуда начались поставки дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по украинским городам. Поэтому ослабление Ирана автоматически бьет и по возможностям Москвы.

Нам выгодна эта атака. Шахеды же появились не сами по себе. Там есть сотрудничество с Россией, в частности в этом направлении,

– отметил Загородний.

Политолог также обратил внимание на энергетический аспект. По его словам, США стремятся усилить контроль над иранскими нефтяными потоками, а это означает дополнительное давление на российский экспорт. Если иранская нефть активнее выйдет на мировые рынки под американским контролем, России будет сложнее удерживать свои позиции.

Американцы хотят взять под контроль нефть и газ Ирана. Это означает, что Россию и так выжимают с рынков, а с Ираном это давление станет еще сильнее,

– объяснил Загородний.

Загородний обратил внимание, что события вокруг Ирана имеют более широкое геополитическое измерение. По его словам, удар по Тегерану бьет не только по союзнику России, но и по конфигурации сотрудничества между Ираном, Москвой и Пекином. Часть иранской нефти традиционно шла в Китай, который остается важным экономическим партнером России.

Это удар, в том числе, по Китаю. Потому что нефть из Ирана шла прежде всего туда,

– отметил он.

Политолог объяснил, что перераспределение энергетических потоков меняет расклад сил. Если США усиливают влияние на нефтяные маршруты, это ограничивает возможности стран, которые поддерживают Россию или сотрудничают с ней. В такой конфигурации Кремлю приходится действовать в менее комфортных условиях. Именно поэтому события на Ближнем Востоке могут иметь для Украины косвенный, но стратегически важный эффект. Ослабление партнеров Москвы и переформатирование энергетического рынка создают дополнительное давление на Россию.

