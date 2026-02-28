Однако обломки сбитых ракет упали в жилые районы Абу-Даби, вызвав гибель одного человека. Об этом пишет The Guardian.

Почему Иран атаковал ОАЭ?

Нападение Ирана задело ОАЭ, а также другие союзнические США государства – Бахрейн, Катар, Кувейт, из-за чего ситуация в регионе серьезно обострилась.

Объединенные Арабские Эмираты, расположены на южном побережье Персидского залива, являются ключевым союзником США на Ближнем Востоке и принимают американские военные базы.

Именно поэтому Иран целенаправленно атаковал их воздушное пространство: ракеты были нацелены преимущественно на объекты и инфраструктуру США и союзников в регионе, включая военные базы, размещенными на территории ОАЭ.

ОАЭ заявили, что их системы ПВО успешно перехватили большую часть ракет, однако обломки упали на жилые районы Абу-Даби, где погиб человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Властям пришлось объявить воздушную тревогу, а регион переживает значительное напряжение как из-за безопасности, так и из-за гуманитарной ситуации.

Власти ОАЭ резко осудили действия Ирана, назвав их "коварной атакой, нарушающей суверенитет и международное право", и подчеркнули свое право на ответ для защиты территории и гражданского населения.

Иран в свою очередь оправдывал удар "ответом на агрессию" – страна заявила, что удары США и Израиля были направлены против ее суверенитета и нарушили международные нормы. В ответ Иран бил по военным базам США и союзников в нескольких государствах Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катаром и Бахрейном.

