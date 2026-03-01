Українці в популярній соцмережі Threads обговорюють актуальні події. Зокрема, під дописом турагентки Валерії Котляр вони залишили багато різних коментарів.
До теми Ніби повернулася у 24 лютого, – українка з Дубая розповіла, як місто переживає атаки Ірану
Що пишуть українці про Дубай?
Вони переважно порівнюють війну на Близькому Сході з війною в Україні. Бо і серед пальм тепер чути противне дзижчання дронів-камікадзе – до того ж саме тих іранських "Шахедів", якими атакують й Україну.
Багато хто підійшов до таких порівнянь творчо і нагадав уже історичні меми 2022 року:
- "Хто боронить весь Іран? Пес Шайтан, Пес Шайтан";
- "Батько знайомого працює у Моссад. Сьогодні терміново викликали на нараду. Повернувся пізно і нічого не пояснив. Сказав лише збирати речі та бігти до магазину за продуктами на два тижні. Нині їдемо кудись далеко за місто. Не знаю, що відбувається, але мені здається, почалося..."
- "А ми тую башту Бурдж Халіфу підіймееееемо";
- "Люди масово стоять в чергах у ТЦК. Пес Іншалах тримає весь район. Бабця з Бурдж Халіфа дубайським шоколадом збила "Шахеда". Люди несуть продукти до військових. З-за кордону поверталися патріоти для того, щоб піти у військо. Принц ОАЕ на місці, прем'єр теж, міністр оборони теж".
Дехто писав більш серйозно. Зокрема, нарікали, що немає жодної системи оповіщень, наприклад, сирен.
Живу недалеко від американської бази. Більше 20 вибухів в Абу-Дабі з першої дня до шостої, було 2 сильні вибухи декілька хвилин тому, тряслися вхідні двері, бачила 4 ракети над будинком. Кіт сидить у ванній…
– поділилася одна користувачка.
"Зранку, вдень і ввечері було чути вибухи. Вдень працювала ППО, ввечері бачили стовпи диму в різних частинах міста, декілька ракет і вибухи було чути", – додала інша.
Були і стоїчні, навіть оптимістичні коментарі:
- "Зранку збивали ракети, одна таки впала на готель на Пальм Джумейрі.. але, кажуть, все під контролем. Навіть щоденне світлове шоу на Бурж Халіфі запустили";
- "В народу настрій ок. Трошки літають ракети, щось збивають. В аеропорт влучив дрон. З аеропорту всіх евакуювали".
Хтось наголошував і на тому, що не варто сміятися над чужим горем. Мовляв, існує карма, тож потім не варто дивуватися, що Україні не хочуть допомагати.
Але загальна думка була такою: це не насмішка, гумор – це суто український спосіб впоратися з абсурдною реальністю.