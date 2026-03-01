Українці в популярній соцмережі Threads обговорюють актуальні події. Зокрема, під дописом турагентки Валерії Котляр вони залишили багато різних коментарів.

Що пишуть українці про Дубай?

Вони переважно порівнюють війну на Близькому Сході з війною в Україні. Бо і серед пальм тепер чути противне дзижчання дронів-камікадзе – до того ж саме тих іранських "Шахедів", якими атакують й Україну.

Багато хто підійшов до таких порівнянь творчо і нагадав уже історичні меми 2022 року:

"Хто боронить весь Іран? Пес Шайтан, Пес Шайтан";

"Батько знайомого працює у Моссад. Сьогодні терміново викликали на нараду. Повернувся пізно і нічого не пояснив. Сказав лише збирати речі та бігти до магазину за продуктами на два тижні. Нині їдемо кудись далеко за місто. Не знаю, що відбувається, але мені здається, почалося..."

"А ми тую башту Бурдж Халіфу підіймееееемо";

"Люди масово стоять в чергах у ТЦК. Пес Іншалах тримає весь район. Бабця з Бурдж Халіфа дубайським шоколадом збила "Шахеда". Люди несуть продукти до військових. З-за кордону поверталися патріоти для того, щоб піти у військо. Принц ОАЕ на місці, прем'єр теж, міністр оборони теж".

Дехто писав більш серйозно. Зокрема, нарікали, що немає жодної системи оповіщень, наприклад, сирен.

Живу недалеко від американської бази. Більше 20 вибухів в Абу-Дабі з першої дня до шостої, було 2 сильні вибухи декілька хвилин тому, тряслися вхідні двері, бачила 4 ракети над будинком. Кіт сидить у ванній…

– поділилася одна користувачка.

"Зранку, вдень і ввечері було чути вибухи. Вдень працювала ППО, ввечері бачили стовпи диму в різних частинах міста, декілька ракет і вибухи було чути", – додала інша.

Були і стоїчні, навіть оптимістичні коментарі:

"Зранку збивали ракети, одна таки впала на готель на Пальм Джумейрі.. але, кажуть, все під контролем. Навіть щоденне світлове шоу на Бурж Халіфі запустили";

"В народу настрій ок. Трошки літають ракети, щось збивають. В аеропорт влучив дрон. З аеропорту всіх евакуювали".

Хтось наголошував і на тому, що не варто сміятися над чужим горем. Мовляв, існує карма, тож потім не варто дивуватися, що Україні не хочуть допомагати.

Але загальна думка була такою: це не насмішка, гумор – це суто український спосіб впоратися з абсурдною реальністю.