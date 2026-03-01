Прикметно, що українці не іронізують над самою трагедією, а радше щодо власного досвіду життя на початку повномасштабної війни. 24 Канал зібрав меми, які публікували українці у соцмережах на тлі новин з Дубая.

Які меми публікували українці на тлі новин з Дубая?

Українцям добре знайома ситуація із початком бомбардувань та війни в країні. Кожен пригадує власний досвід, але з гумором зміщує акцент на те, якою могла б бути ситуація в Дубаї, якби там жив наш народ.



Українці іронізують, що в Дубаї може з'явитися "верблюд Патрон" та "Дубайський Ваньок" / Скриншот із соцмережі Threads

Пригадують також і міську легенду Привида Києва, який здобув велику популярність за часів повномасштабної російсько-української війни. Українці припустили, що в Дубаї міг з'явитися свій символ – "Привид Дубая", в образі відомого українського політика.



У Дубаї міг з'явитися свій герой / Скриншот із соцмережі Threads

Дехто в контексті новин з Дубая навіть зіронізував щодо телеграм-каналу "Лачен пише", який активно висвітлює події повномасштабного вторгнення Росії проти України. Українці припустили, що в ОАЕ міг би з'явитися свій телеграм-канал із назвою "Мухамед пише". До речі, мем перерепостнув і сам Ігор Лаченков.



У Дубаї міг би з'явитися телеграм-канал "Мухамед пише" / Скриншот із соцмережі Threads

Загалом українці вчать, що з будь-яким стресом можна впоратися за допомогою гумору. Звичайно ж ніхто не насміхається над небезпечними подіями чи вибухами, йдеться про звичну для українського інтернету форму емоційної реакції.

Українці роблять меми на тлі новин із Дубая / Скриншоти із соцмережі Threads

Згадують також і пісню "Доброго вечора, ми з України". Українці припустили, що в ОАЕ може з'явитися своя версія цього хіта.

В ОАЕ може з'явитися своя версія пісні "Доброго вечора, ми з України" / Допис з акаунту @tyaga_gpavlenko у соцмережі Threads

Багато хто не очікував вибухів у Дубаї та мав оплачувану подорож. Але тепер, напевно, вона переноситься.

Українці, які оплатили подорож в Дубаї, реагують на вибухи / Допис з акаунту @yulia.novychenko у соцмережі Threads

А хтось згадує легендарний мем із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Але вже у дубайському контексті.

Мем з Олександром Лукашенком на тлі новин із Дубая / Допис з акаунту @allagrabchak_ у соцмережі Threads

