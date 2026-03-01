Примечательно, что украинцы не иронизируют над самой трагедией, а скорее относительно собственного опыта жизни в начале полномасштабной войны. 24 Канал собрал мемы, которые публиковали украинцы в соцсетях на фоне новостей из Дубая.

Какие мемы публиковали украинцы на фоне новостей из Дубая?

Украинцам хорошо знакома ситуация с началом бомбардировок и войны в стране. Каждый вспоминает собственный опыт, но с юмором смещает акцент на то, какой могла бы быть ситуация в Дубае, если бы там жил наш народ.



Украинцы иронизируют, что в Дубае может появиться "верблюд Патрон" и "Дубайский Ванек" / Скриншот из соцсети Threads

Вспоминают также и городскую легенду Призрака Киева, который получил большую популярность во времена полномасштабной российско-украинской войны. Украинцы предположили, что в Дубае мог появиться свой символ – "Призрак Дубая", в образе известного украинского политика.



В Дубае мог появиться свой герой / Скриншот из соцсети Threads

Некоторые в контексте новостей из Дубая даже сыронизировали по поводу телеграм-канала "Лачен пишет", который активно освещает события полномасштабного вторжения России против Украины. Украинцы предположили, что в ОАЭ мог бы появиться свой телеграм-канал с названием "Мухамед пишет". Кстати, мем перерепостнул и сам Игорь Лаченков.



В Дубае мог бы появиться телеграм-канал "Мухамед пишет" / Скриншот из соцсети Threads

В общем украинцы учат, что с любым стрессом можно справиться с помощью юмора. Конечно же никто не насмехается над опасными событиями или взрывами, речь идет о привычной для украинского интернета форме эмоциональной реакции.

Украинцы делают мемы на фоне новостей из Дубая / Скриншоты из соцсети Threads

Вспоминают также и песню "Добрый вечер, мы из Украины". Украинцы предположили, что в ОАЭ может появиться своя версия этого хита.

В ОАЭ может появиться своя версия песни "Добрый вечер, мы из Украины" / Сообщение из аккаунта @tyaga_gpavlenko в соцсети Threads

Многие не ожидали взрывов в Дубае и имели оплачиваемое путешествие. Но теперь, наверняка, она переносится.

Украинцы, которые оплатили путешествие в Дубае, реагируют на взрывы / Сообщение из аккаунта @yulia.novychenko в соцсети Threads

А кто-то вспоминает легендарный мем с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Но уже в дубайском контексте.

Мем с Александром Лукашенко на фоне новостей из Дубая / Сообщение из аккаунта @allagrabchak_ в соцсети Threads

