Украинка, которая живет в Дубае, дала эксклюзивный комментарий 24 Каналу. Из соображений безопасности мы не указываем ее фамилию.

Как украинцы в Дубае переживают удары Ирана?

Девушка рассказала, что услышала первый взрыв днем – около 14:00.

Сначала решила, что это звуки строительства рядом, и мой украинский травмированный мозг придумал себе что-то. Потом нашла в новости, оказалось – все-таки не придумал, а то иранские ракеты... Вторая волна была около 17:00. Уже слышно было сильно лучше, испугалась так, будто вернулась в 24 февраля. Не помню, когда меня так трясло от страха в Украине... Мы живем относительно в отдаленном районе от центра, но звуки долетают хорошо,

– поделилась она.

Впрочем, в городе не паникуют, хотя людей много. Впоследствии началась третья волна ударов – ракетами или беспилотниками.

"В некоторых районах действительно попадали обломки на отели и другие дома, к сожалению. Аэропорты закрыты на неопределенный срок. Везет, что здесь почти везде подземные паркинги. То пересиживаю здесь, так спокойнее. Но не хватает очень оповещения об опасности, уже понимаешь по факту", – рассказала украинка.

Что происходит в Дубае?