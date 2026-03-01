Про це повідомляють AP та CNN.

Які наслідки обстрілів аеропорту у Дубаї?

У Дубаї близько 09:00 за місцевим часом (07:00 – за київським) прогриміли нові вибухи. Пізніше стало відомо, що під іранською атакою опинився район місцевого аеропорту.

У Дубаї атакували аеропорт: дивіться відео

До цього летовище зазнавало обстрілів увечері 28 лютого. На кадрах, які виклали у мережу, видно, як люди тікають із задимленого проходу в міжнародному аеропорту Дубая. Також повідомлялося про евакуацію пасажирів летовища.

У Дубаї люди тікають з території аеропорту: дивіться відео

Джерела в авіації повідомили агентству Reuters, що внаслідок нічної атаки Ірану був "незначно пошкоджений" зал в одному з терміналів аеропорту. За словами офіційних осіб, четверо працівників летовища зазнали поранень.

Варто зазначити, що Дубай, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, є найбільшим туристичним та торгівельним центром на Близькому Сході. Його аеропорт є одним з найзавантаженіших у світі та служить базою для Emirates, провідної міжнародної авіакомпанії.

Очевидці повідомили CNN, що після надзвичайної ситуації машини швидкої допомоги поспішили до аеропорту. Також відомо, що всі рейси до та з двох головних аеропортів Дубая призупинені до подальшого повідомлення.

Що відомо про обстріл порту у Дубаї?

Влада Дубая повідомляла, що уламки від іранських повітряних цілей спровокували пожежу в порту Джебель-Алі, головному морському терміналі міста та великому світовому перевалковому центрі.

У пресслужбі зазначили, що аварійно-рятувальні служби негайно відреагували на пожежу на одному з причалів порту та працюють над її локалізацією.

Розлогий Джебель-Алі, розташований між двома штучними островами Дубая у формі пальм, є найзавантаженішим портом світу за межами Східної Азії. Найвідоміший з цих островів, Пальма Джумейра, також постраждав.

Що відбувалося у Дубаї на тлі іранських атак?