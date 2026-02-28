Про це повідомив телеграм-канал "Осторожно, новости".
Як російські туристи застали падіння уламка ракети?
Російські туристи у Дубаї розповіли, що на території їх готелю впав уламок ракети.
За їх словами, вони почули глухі вибухи, а потім чорний уламок, що падає з неба. Вони побігли до моря, а уламок, як вони кажуть, впав у фонтан.
Люди кричать, діти плачуть, на ресепшені багато людей. Дивом уламок не потрапив на пляж – тоді точно були б жертви. Від фонтану до басейну десять метрів,
– кажуть очевидці.
Іран обстрілював ОАЕ: що відомо
28 лютого Іран атакував ОАЕ балістичними ракетами, більшість з яких перехопили. Вибухи лунали в Дубаї та Абу-Дабі.
Міністерство оборони ОАЕ засудило атаку як порушення суверенітету, заявивши про право на відповідь.