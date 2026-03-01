Украинцы в популярной соцсети Threads обсуждают актуальные события. В частности, под постом турагента Валерии Котляр они оставили много разных комментариев.

К теме Будто вернулась в 24 февраля, – украинка из Дубая рассказала, как город переживает атаки Ирана

Что пишут украинцы о Дубае?

Они преимущественно сравнивают войну на Ближнем Востоке с войной в Украине. Потому что и среди пальм теперь слышно противное жужжание дронов-камикадзе – к тому же именно тех иранских "Шахедов", которыми атакуют и Украину.

Многие подошли к таким сравнениям творчески и напомнили уже исторические мемы 2022 года:

"Кто защищает весь Иран? Пес Шайтан, Пес Шайтан";

"Отец знакомого работает в Моссад. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал только собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но мне кажется, началось..."

"А мы ту башню Бурдж Халифу поднимем";

"Люди массово стоят в очередях в ТЦК. Пес Иншаллах держит весь район. Бабушка с Бурдж Халифа дубайским шоколадом сбила "Шахед". Люди несут продукты военным. Из-за границы возвращались патриоты для того, чтобы пойти в армию. Принц ОАЭ на месте, премьер тоже, министр обороны тоже".

Некоторые писали более серьезно. В частности, сетовали, что нет никакой системы оповещений, например, сирен.

Живу недалеко от американской базы. Более 20 взрывов в Абу-Даби с часу дня до шести, было 2 сильных взрыва несколько минут назад, тряслись входные двери, видела 4 ракеты над домом. Кот сидит в ванной…

– поделилась одна пользовательница.

"Утром, днем и вечером были слышны взрывы. Днем работала ПВО, вечером видели столбы дыма в разных частях города, несколько ракет и взрывы было слышно", – добавила другая.

Были и стоические, даже оптимистичные комментарии:

"Утром сбивали ракеты, одна таки упала на отель на Пальм Джумейри... но, говорят, все под контролем. Даже ежедневное световое шоу на Бурж Халифи запустили";

"У народа настроение ок. Немножко летают ракеты, что-то сбивают. В аэропорт попал дрон. Из аэропорта всех эвакуировали".

Кто-то отмечал и на том, что не стоит смеяться над чужим горем. Мол, существует карма, так что потом не стоит удивляться, что Украине не хотят помогать.

Но общее мнение было таким: это не насмешка, юмор – это чисто украинский способ справиться с абсурдной реальностью.