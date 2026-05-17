Об этом пишет издание DIGI24.ro, ссылаясь на русскоязычный канал TVP "Vot Tak".

Куда потратил деньги сын главы МВД России?

По данным журналистов, в период с сентября 2024 года по февраль 2026 года 42-летний Александр Колокольцев потратил около 89,2 миллиона рублей (более 1 миллиона евро) на поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. В эту сумму входили авиабилеты, проживание в люксовых отелях и услуги агентства, однако без учета расходов на питание, спа и другие услуги.

Согласно утечке данных, Колокольцев провел по меньшей мере 86 ночей в дорогих отелях. Большую часть времени он отдыхал в Bvlgari Resort Dubai на искусственном острове Джумейра-Бей, где, вероятно, арендовал частную виллу.

Самым дорогим стал новогодний отпуск 2025 – 2026 годов, который стоил около 34 миллионов рублей за 19 дней. Во время этой поездки Колокольцев также посетил Мальдивы, где проживал в люксовом курорте Waldorf Astoria Ithaafushi.

Журналисты отмечают, что информацию о поездках проверили по фотографиям в соцсетях спутницы Колокольцева – 26-летней Лолиты Шониной. Она публиковала фото с курортов, дорогих украшений, дизайнерской одежды и аксессуаров.

Шонина работает моделью на полставки, не происходит из состоятельной семьи, говорят журналисты. В 2022 году ее фотография появилась на сайте московского эскорт-агентства, которое рекламировало "профессиональные VIP-эскорт-услуги в России и Дубае".

Перед тем как удалить свой аккаунт в инстаграме в 2025 году, Шонина опубликовала фотографию с ожерельем из белого золота с 487 бриллиантами общим весом 43 карата от ювелира Graff. Подобные изделия могут стоить сотни тысяч евро. Она также поделилась снимками блюд, поданных на тарелках бренда Bvlgari, что указывало на то, что она находилась на курорте, а также дизайнерской одеждой и аксессуарами,

– говорится в материале.

По информации "Vot Tak", в 2024 – 2026 годах Александр Колокольцев имел доли в 7 российских компаниях. В то же время предыдущие расследования российских журналистов уже указывали, что состояние семьи главы МВД РФ может существенно превышать официальные доходы.

Недавно Путин приказал олигархам "скинуться" на войну в Украине

В конце марта издание The Bell писало, что российский диктатор Владимир Путин предложил олигархам добровольно финансировать войну против Украины во время закрытой встречи. Осведомленные источники сказали журналистам, что суть выступления Путина сводится к предложениям: "Сказали, будем воевать" и "Подойдем к границам Донбасса".

По данным СМИ, идея "потрусить бизнес в трудное для страны время" принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Интересно, что некоторые олигархи откликнулись на эту идею Путина и решили поделиться деньгами, чтобы продолжать убивать украинцев.

Интересно, что украинская разведка указывает, что российское правительство уже существенно превысило плановый бюджетный дефицит на 2026 год и дальше наращивает расходы. СВРУ сообщила, что бюджетный дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов США за первые четыре месяца 2026 года.