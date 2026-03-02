Большинство не имели возможности спрятаться, ведь в городе нет привычных укрытий. Об этом пишет Politico.

Смотрите также ОАЭ оплатят проживание и питание тысяч туристов, которые застряли из-за атаки Ирана

Как жизнь в элитном городе внезапно изменилась?

В Дубае, одном из самых известных мегаполисов Персидского залива, ночь внезапно превратилась из будничной в тревожную. Во время пребывания в городе после серии взрывов жители получили правительственные оповещения с призывом оставаться в безопасных местах. Люди, которые привыкли к атмосфере роскоши и стабильности, были вынуждены срочно покидать квартиры и искать укрытие – в частности в паркингах, ведь в Дубае нет традиционных бомбоубежищ.

По официальным сообщениям, в течение суток страна подверглась масштабной атаке с использованием ракет и беспилотников. Большинство воздушных целей было перехвачено системами противовоздушной обороны, однако обломки вызвали повреждения инфраструктуры, в частности в районе аэропорта и отдельных отелей. События привели к отмене рейсов и перебоям в работе транспорта, что повлияло на десятки тысяч пассажиров.

Politico пишет, что город, который годами позиционировал себя как безопасный глобальный хаб для бизнеса, туризма и международных событий, оказался в новой реальности. Для многих иностранных резидентов и туристов ситуация стала неожиданным испытанием, ведь большинство из них не были готовы к кризисным условиям такого масштаба. В то же время часть жителей пыталась сохранять спокойствие, продолжая работать или обеспечивать доставку необходимых товаров, поддерживая жизнедеятельность города.

Аналитики отмечают, что последствия атаки могут повлиять не только на ситуацию с безопасностью, но и на репутацию Дубая как символа стабильности в регионе. В то же время экономические эксперты предполагают, что события могут вызвать краткосрочные колебания на рынке недвижимости и бизнес-активности.

Что известно об атаке Ирана на Дубай?