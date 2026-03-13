Відповідну заяву Вітакер зробив в етері телеканалу Fox News.

Чи підтримує Росія Іран у війні?

За словами Вітакера, спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що Росія запевнила американську сторону у своїй непричетності до підтримки Ірану.

Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь разом з іранцями,

– пояснив посол.

Водночас дипломат додав, що навіть якщо Росія дійсно допомагає Ірану, це навряд чи суттєво змінить реальну ситуацію на полі бою.

Але навіть якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки,

– підсумував Меттью Вітакер.

Нагадаємо, раніше західна розвідка повідомляла, що Москва передає Ірану різні типи розвідувальної інформації. Серед них – супутникові знімки та тактика наведення безпілотників, що може допомогти Тегерану завдавати ударів по американських силах у регіоні.

При цьому поки незрозуміло, наскільки ефективною та оперативною є ця розвідінформація і як часто Росія передає справді корисні дані.

Чому ескалація на Близькому Сході вигідна Росії?