Адміністрація президента США не бажає робити висновків зі своїх помилок, про це пише CNN у своїй статті про наслідки конфлікту.

Дивіться також Що задумав Трамп в Ірані та як це змінить ціни на нафту: інтерв'ю стратега з енергетики

Якої помилки постійно припускаються США?

Трамп та його оточення безпідставно вважають, що можуть домовитись з Путіним, ігноруючи те, що президент Росії порушує всі свої обіцянки.

У середу російський посланець Кирило Дмитрієв спілкувався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. Але перед зустріччю спецпосланець президента США применшив значення повідомлень про те, що росіяни надають Ірану розвіддані про пересування американських військ, кораблів та авіації. У вівторок він заявив, що Путін заперечував таку поведінку під час телефонної розмови з Трампом напередодні. Віткофф сказав, що вони вірять Росії.

У неділю міністр оборони Піт Хегсет применшив ризики для американських військ через діяльність Росії, наполягаючи, що ніхто не наражає американських військових на небезпеку.

Але в середу CNN повідомив, що Росія допомагає Ірану використовувати тактику застосування безпілотників, засвоєну в Україні. За словами представника західної розвідки, це найвідвертіша та найтривожніша співпраця між союзниками антиамериканської осі.

Найбільша помилка Трампа полягає в тому, що він відмовляється перестати вірити в те, що США можуть налагодити співпрацю з Росією, а Путін хоче миру в Україні, попри переконливі докази протилежного. Більш того, російський президент не приховує своїх намірів.

Чого намагається добитись Путін?

Російський диктатор може стати першим переможцем поглиблення кризи на Близькому Сході, оскільки Трамп сколихнув світові енергетичні ринки, розпочавши власну війну. Американський президент сподівається, що конфлікт скоро закінчиться, оскільки атаки США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки ускладнюються кризою в закритій Ормузькій протоці, життєво важливому коридорі для транспортування нафти.

Зверніть увагу! Якщо Сполучені Штати не досягнуть своїх результатів в Ірані, то, ймовірно, це принесе користь росіянам. Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив американський стратег з питань енергетики та геополітики Томас О'Доннелл.



За його словами, якщо Ормузька протока буде закритою упродовж тривалого часу, то ціна на нафту почне зростати. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, то ціна на нафту зросла до 120 доларів за барель. А вже потім почала знижуватися. Протягом останнього року ціна на на нафту була надзвичайно низькою – на рівні 60 – 70 доларів за барель.

Подальше зростання цін на енергоресурси загрожує і без того крихкому становищу Трампа. Вашингтон успішно змушував Індію зменшити свою залежність від російської нафти, щоб змусити Москву припинити війну в Україні. Але минулого тижня він надав 30-денний дозвіл нафтопереробним заводам Індії купувати сировину в Росії.

Ми можемо скасувати подальші санкції на російську нафту,

– заявив Скотт Бессент, міністр фінансів США.

Зростання цін на енергоресурси – це лише один з варіантів, як Путін може отримати вигоду від війни в Ірані. Сполучені Штати та їхні союзники можуть перенаправити зброю, яка могли піти Україні. Також ця війна служить основою для довгострокової стратегії Путіна, спрямованої на руйнування єдності між державами НАТО, пише CNN.

У Росії є вагомі підстави для допомоги Ірану:

Це можливість помститися після того, як США допомогли Україні, надавши розвідувальні дані, навіть якщо співпраця звузилась за часів нинішньої адміністрації Трампа.

Якщо вонадопоможе Ірану продовжити війну, у США буде менше можливостей тиснути на неї в мирних переговорах щодо України.

Тривале переривання транспортування нафти в Перській затоці може підтримувати високі ціни на нафту та сприяти посиленню воєнних зусиль.

А якщо сили США та їхніх союзників зав’язнуть на Близькому Сході, для Росії можуть з'явитися нові стратегічні можливості в інших регіонах.

Володимир Путін виграв у лотерею. Він поки що найбільший переможець, тому що ціна на нафту значно зросла, щоб фінансувати його війну. А санкції знімають,

– вважає Деніел Єргін, віцеголова S&P Global, лауреат Пулітцерівської премії.

Однак є варіант, за якого Росія не зможе отримати стільки вигоди від війни. Ці переваги можуть компенсувати удари по російській зовнішній політиці, якщо іранський режим буде ослаблений або зрештою впаде.

Що відомо про перемоги США проти союзників Росії?