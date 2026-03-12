Администрация президента США не желает делать выводов из своих ошибок, об этом пишет CNN в своей статье о последствиях конфликта.

Какую ошибку постоянно допускают США?

Трамп и его окружение безосновательно считают, что могут договориться с Путиным, игнорируя то, что президент России нарушает все свои обещания.

В среду российский посланник Кирилл Дмитриев общался с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Но перед встречей спецпосланник президента США преуменьшил значение сообщений о том, что россияне предоставляют Ирану разведданные о передвижении американских войск, кораблей и авиации. Во вторник он заявил, что Путин отрицал такое поведение во время телефонного разговора с Трампом накануне. Уиткофф сказал, что они верят России.

В воскресенье министр обороны Пит Хегсет преуменьшил риски для американских войск из-за деятельности России, настаивая, что никто не подвергает американских военных опасности.

Но в среду CNN сообщил, что Россия помогает Ирану использовать тактику применения беспилотников, усвоенную в Украине. По словам представителя западной разведки, это самое откровенное и тревожное сотрудничество между союзниками антиамериканской оси.

Самая большая ошибка Трампа заключается в том, что он отказывается перестать верить в то, что США могут наладить сотрудничество с Россией, а Путин хочет мира в Украине, несмотря на убедительные доказательства обратного. Более того, российский президент не скрывает своих намерений.

Чего пытается добиться Путин?

Российский диктатор может стать первым победителем углубления кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Трамп всколыхнул мировые энергетические рынки, начав собственную войну. Американский президент надеется, что конфликт скоро закончится, поскольку атаки США и Израиля против Исламской Республики осложняются кризисом в закрытом Ормузском проливе, жизненно важном коридоре для транспортировки нефти.

Обратите внимание! Если Соединенные Штаты не добьются своих результатов в Иране, то, вероятно, это принесет пользу россиянам. Об этом в интервью 24 Канала подчеркнул американский стратег по вопросам энергетики и геополитики Томас О'Доннелл.



По его словам, если Ормузский пролив будет закрыт в течение длительного времени, то цена на нефть начнет расти. Когда началась полномасштабная война в Украине, цена на нефть выросла до 120 долларов за баррель. А потом начала снижаться. За последний год цена на нефть была чрезвычайно низкой – на уровне 60 – 70 долларов за баррель.

Дальнейший рост цен на энергоресурсы угрожает и без того хрупкому положению Трампа. Вашингтон успешно заставлял Индию уменьшить свою зависимость от российской нефти, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине. Но на прошлой неделе он предоставил 30-дневное разрешение нефтеперерабатывающим заводам Индии покупать сырье в России.

Мы можем отменить дальнейшие санкции на российскую нефть,

– заявил Скотт Бессент, министр финансов США.

Рост цен на энергоресурсы – это лишь один из вариантов, как Путин может получить выгоду от войны в Иране. Соединенные Штаты и их союзники могут перенаправить оружие, которое могли пойти Украине. Также эта война служит основой для долгосрочной стратегии Путина, направленной на разрушение единства между государствами НАТО, пишет CNN.

У России есть веские основания для помощи Ирану:

Это возможность отомстить после того, как США помогли Украине, предоставив разведывательные данные, даже если сотрудничество сузилось во времена нынешней администрации Трампа.

Если она поможет Ирану продолжить войну, у США будет меньше возможностей давить на нее в мирных переговорах по Украине.

Длительное прерывание транспортировки нефти в Персидском заливе может поддерживать высокие цены на нефть и способствовать усилению военных усилий.

А если силы США и их союзников завязнут на Ближнем Востоке, для России могут появиться новые стратегические возможности в других регионах.

Владимир Путин выиграл в лотерею. Он пока что самый большой победитель, потому что цена на нефть значительно выросла, чтобы финансировать его войну. А санкции снимают,

– считает Дэниел Ергин, вице-глава S&P Global, лауреат Пулитцеровской премии.

Однако есть вариант, при котором Россия не сможет получить столько выгоды от войны. Эти преимущества могут компенсировать удары по российской внешней политике, если иранский режим будет ослаблен или в конце концов падет.

