Об этом сообщили в Bloomberg.

Смотрите также Калифорния под угрозой: ФБР предупредило, что Иран может запустить "Шахеды" по США

Как конфликт повлиял на производство "Шахедов"?

Издание оценивает, что Иран уже выпустил более 2 100 дронов типа "Шахед" по целям в Персидском заливе. В частности под прицелом была нефтяная инфраструктура, аэропорты и военная техника.

Отмечается, что такие БпЛА достаточно медленные и их относительно легко обнаружить. Однако массовые запуски истощают запасы дорогих ракет-перехватчиков.

Аналитики утверждают, что в приоритете США и Израиля есть атаки на производственные объекты. По словам высокопоставленного европейского чиновника, удары нарушили организацию и координацию работы по масштабному производству дронов.

Источник, знакомый с производством "Шахедов", сообщил изданию, что БпЛА имеет относительно простую конструкцию. Его корпус сделан из стекловолокна, имеет двигатель, базовую систему наведения и взрывчатку. Поэтому их могут изготавливать даже в мастерских по ремонту скоростных катеров.

Один из аналитиков RUSI считает, что Иран заранее ожидал возможных ударов с воздуха. Поэтому страна могла рассредоточить производство, а часть мощностей разместить под землей. По мнению Боба Талласта, производство около 20 "Шахедов" для одной атаки уже является эффективным.

Изменилось ли производство ракет?

Издание привело данные согласно которым, до начала операции Иран имел примерно 2 500 баллистических ракет и уже использовал около 700 из них.

Баллистические ракеты гораздо сложнее, чем "Шахеды", и требуют передового производства и материалов, поэтому темпы их производства, вероятно, сейчас близки к нулю,

– говорится в материале.

Отмечается, что запуск "Шахедов" не требует сложной инфраструктуры. Для этого якобы достаточно пусковой рельсы на транспортном средстве размером с внедорожник или пикап.

Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости