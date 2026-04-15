Які сценарії розглядає Європа?

Про це повідомили обізнані європейські дипломати у коментарі агентству Reuters.

За їхніми словами, під час закритої зустрічі з послами країн ЄС Єврокомісія представила два можливі сценарії розвитку подій.

Сценарій №1

У першому сценарії постачання нафти й газу поступово відновиться протягом кількох місяців, а ціни почнуть знижуватися, якщо США та Іран припинять вогонь і розблокують Ормузьку протоку.

В такому разі ціни на дизель і авіаційне пальне, ймовірно, стабілізуються до кінця літа. Водночас світовий ринок скрапленого газу залишатиметься напруженим щонайменше до 2030 року через пошкодження інфраструктури в Катарі.

Сценарій №2

У другому сценарії, якщо напруженість на Сході збережеться, енергоринки Європи зіткнуться з тривалим дефіцитом постачання і різкими стрибками цін. Це вплине на всі ланцюги постачання в економіці ЄС.

За такого сценарію Євросоюз буде змушений вдатися до "руйнування попиту", тобто примусово скоротити використання пального через нестачу ресурсів.

Єврокомісія також попередила, що за такого розвитку подій європейські країни можуть мати труднощі з наповненням газових сховищ перед зимою. Також вона не виключає локальні перебої з постачанням авіаційного пального.

Зауважте! Енергетичні ринки Європи та світу зазнали удару через закриття Ормузької протоки. До війни в Ірані вона була важливим маршрутом, через який проходило близько 20% світових постачань нафти та скрапленого газу.

Чому ЄС може вдатися до нормування пального?

Раніше єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен в інтерв’ю виданню Financial Times вже попередив, що ситуація з деякими найбільш критичними енергоресурсами може погіршитися вже у найближчі тижні.

Це буде тривала криза… ціни на енергоносії залишатимуться високими дуже довгий час,

– зауважив єврокомісар.

У ЄС наразі розглядають різні варіанти і не відкидають можливість нормування авіаційного пального та дизелю, а також використання стратегічних запасів.

Наразі Єврокомісія готує низку пропозицій для пом’якшення наслідків енергетичної кризи. Серед них:

зниження податків на електроенергію;

прискорене впровадження чистих технологій.

ЄС прагне зменшити залежність від викопного палива та захистити економіку від майбутніх нафтогазових шоків.

Як ЄС постраждала від енергетичної кризи?