Соответствующее заявление Уитакер сделал в эфире телеканала Fox News.

Поддерживает ли Россия Иран в войне?

По словам Уитакера, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия заверила американскую сторону в своей непричастности к поддержке Ирана.

Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами,

– пояснил посол.

В то же время дипломат добавил, что даже если Россия действительно помогает Ирану, это вряд ли существенно изменит реальную ситуацию на поле боя.

Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы потерпят серьезное поражение,

– подытожил Мэттью Уитакер.

Напомним, ранее западная разведка сообщала, что Москва передает Ирану различные типы разведывательной информации. Среди них – спутниковые снимки и тактика наведения беспилотников, что может помочь Тегерану наносить удары по американским силам в регионе.

При этом пока непонятно, насколько эффективной и оперативной является эта развединформация и как часто Россия передает действительно полезные данные.

Почему эскалация на Ближнем Востоке выгодна России?