Даже несмотря на то, что считают лидера Ирана раненым – он продолжает влиять на все. Об этом пишет CNN.

Как новый лидер Ирана продолжает руководить переговорами с Америкой?

По данным американской разведки, Хаменеи участвует в разработке военной и дипломатической политики вместе с представителями иранского руководства. В то же время в Вашингтоне признают, что после смены верховного лидера структура власти в Иране остается нестабильной и раздробленной.

Справочно. Моджтаба Хаменеи возглавил страну после гибели своего отца во время удара в начале войны. Сам новый лидер тогда также получил ранения и с тех пор ни разу не появлялся на публике. Это вызвало волну слухов относительно его состояния здоровья и реального влияния на управление государством.

По информации CNN, американские спецслужбы до сих пор не могут подтвердить местонахождение Хаменеи. Источники утверждают, что он не пользуется электронными средствами связи и передает информацию только через личные встречи или курьеров. Также сообщается, что верховный лидер Ирана продолжает лечение после сильных ожогов, которые затронули часть лица, руку, туловище и ногу.

В то же время официальный Тегеран отрицает серьезные проблемы со здоровьем Хаменеи. Руководитель протокола офиса верховного лидера Мазахер Хосейни заявил, что Хаменеи получил лишь легкие травмы стопы и поясницы, а также незначительное ранение возле уха. По его словам, лидер Ирана уже "полностью здоров".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе сообщил, что провел с Хаменеи двухчасовую встречу. Это стало первым подтвержденным личным контактом нового верховного лидера с высокопоставленным чиновником после смены власти. Несмотря на это, в США сомневаются, насколько реально Хаменеи контролирует процесс принятия решений. Часть аналитиков предполагает, что его имя могут использовать другие представители иранской элиты для продвижения собственной политики.

По оценкам американской разведки, значительное влияние на ситуацию в стране сейчас имеют представители Корпуса стражей исламской революции, а также спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, которого называют одной из ключевых фигур в контактах с Вашингтоном.

К слову. В переговорах между США и Ираном наметилось продвижение в сторону мирного соглашения, но Корпус стражей исламской революции хочет этому помешать. Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом отметил, что надежда на хрупкий мир есть. Трамп заявил, что режим прекращения огня продолжается, а ему важно подписать соглашение с Ираном до своего визита в Китай, который запланирован в середине мая.

Почему мир на Ближнем Востоке важен для мира?

Ближний Восток имеет стратегическое значение для мира из-за запасов энергоресурсов и ключевых торговых маршрутов. Любое обострение в регионе влияет на цены на нефть, мировую экономику, продовольственную безопасность и международную логистику, ведь через Ормузский пролив проходит значительная часть мирового экспорта нефти и газа.

Кроме того, стабильность в регионе важна для глобальной безопасности, сдерживания терроризма и контроля над ядерными угрозами. Эскалация конфликтов также может отвлекать поддержку союзников от Украины и вызывать новые миграционные кризисы в мире.

США заявляли об окончании операции в Иране: что известно?

6 мая США завершили операцию "Эпическая ярость" против Ирана и сосредоточились на новом проекте "Свобода", связанном с Ормузским проливом. Его целью является обеспечение безопасного судоходства и реагирование на угрозы со стороны Ирана.

На этом фоне США и Иран готовятся подписать меморандум о завершении войны на Ближнем Востоке, который предусматривает 30-дневные переговоры по безопасности судоходства, ядерной программы Ирана и американских санкций.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что США стремятся восстановить свободное движение через стратегический морской маршрут. В то же время администрация Трампа уже планирует сворачивать миссию из-за прогресса в переговорах с Тегераном, хотя эксперты предупреждают, что ситуация в регионе остается напряженной.