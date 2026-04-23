Издание The New York Times узнало тайные детали состояния Моджтабы Хаменеи.

В каком состоянии Хаменеи?

Во время атаки США и Израиля по комплексу, где жил Моджтаба Хаменеи, погибли его отец, жена и сын.

Сам он находится под наблюдением врачей, которые занимаются лечением последствий ранений.

По данным СМИ, ухаживают Моджтабу Хаменеи нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан, который по специальности является кардиохирургом, и министр здравоохранения Ирана.

Напомним, что доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач отмечал 24 Каналу, что радикальной смены власти в Иране после прихода Моджтабы Хаменеи не произошло. А убитый Али Хаменеи когда-то боялся, что его сын станет лидером, потому что считал его непригодным для этой роли.

Он якобы перенес операцию на ноге и ожидает протезирования. Также оперировали руку. А его речь осложняют ожоги лица и губ, из-за этого в будущем ему придется делать пластическую операцию.

Утверждается, что Хаменеи в сознании и участвует в управлении страной. Чтобы не подвергать его опасности, никто из представителей силовых структур или чиновников не посещает своего лидера.

Из-за своего состояния видео- и аудиообращения он не записывает. Все официальные заявления публикуют через государственные каналы. Информацию передают курьеры, которые доставляют документы в запечатанных конвертах.

Что ранее говорили о Моджтабе Хаменеи?