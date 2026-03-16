Об этом сообщает The Telegraph. Медиа привело слова Мазахера Хоссейни, руководителя протокола офиса верховного лидера.

Как выжил Моджтаба Хаменеи?

Хоссейни во время внутренней встречи иранских чиновников рассказал детали удара 28 февраля по резиденции Али Хаменеи. Тогда погибли по меньшей мере 6 членов семьи Хаменеи, в том числе жена Моджтабы Хаменеи.

Сам будущий аятолла, сын Али Хаменеи, спасся чудом. Он "вышел в сад сделать что-то" и поэтому он не был в здании во время смертельного удара.

Моджтаба вышел из резиденции, чтобы что-то сделать. Как только он отошел, ракеты попали в здание,

– говорится в статье.

Атака уничтожила здания комплекса верховного лидера Ирана. Моджтаба Хаменеи был ранен. После обстрела он не появляется на публике, что порождает слухи о его состоянии. И некоторых даже заставляет говорить о возможной смерти Моджтабы.

Важно, что аудиозапись впервые объясняет, как выжил Хаменеи-младший. В Иране считают его спасение Божьим промыслом.

В каком состоянии Моджтаба Хаменеи сейчас?