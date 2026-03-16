Лидер США не смог сдержать эмоций и громко рассмеялся после услышанного. Об этом сообщили в New York Post.

Смотрите также Исчезнувший лидер Ирана скрывается в Москве: СМИ сообщают о тайной операции

Как в США отреагировали на информацию?

Разведка США доложила Трампу, что новый лидер Ирана может быть геем, после чего президент и присутствующие в комнате люди рассмеялись от услышанного.

Американская разведка считает эти утверждения правдивыми и не расценивает их как попытку дискредитировать 56-летнего Хаменеи. По их данным, лидер Ирана имел длительные сексуальные отношения со своим репетитором в детстве.

В издании отметили, что Моджтаба настойчиво домогался мужчин, которые ухаживали за ним, и мог быть под воздействием сильных лекарств.

В США нет прямых фотодоказательств этому, однако в разведке отметили, что вся информация получена из одного из самых защищенных источников, которые имеет правительство.

Может ли лидер Ирана быть геем?

Ранее уже появлялись сообщения об отдельных деталях личной жизни Моджтабы Хаменеи, которые могут частично подтверждать эти обвинения.

В секретной депеше США 2008 года отмечалось, что Моджтаба лечился в Великобритании от импотенции, хотя в отчете не было указано конкретных причин.

Его отец и другие подозревали, что он гей, и это то, что люди распространяли, чтобы попытаться остановить его карьеру,

– отметили в издании.

В Иране однополые отношения запрещены законом и могут наказываться смертью, то же время власти позволяют операции по смене пола, к которым, по сообщениям, иногда заставляют геев, чтобы избежать наказания.

Что еще известно о новоизбранном лидере Ирана?