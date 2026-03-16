Лідер США не зміг стримати емоцій і голосно розсміявся після почутого. Про це повідомили в New York Post.

Як в США відреагували на інформацію?

Розвідка США доповіла Трампу, що новий лідер Ірану може бути геєм, після чого президент і присутні в кімнаті люди розсміялися від почутого.

Американська розвідка вважає ці твердження правдивими й не розцінює їх як спробу дискредитувати 56-річного Хаменеї. За їхніми даними, лідер Ірану мав тривалі сексуальні стосунки зі своїм репетитором у дитинстві.

У виданні зазначили, що Моджтаба настирливо домагався чоловіків, які доглядали за ним, і міг бути під впливом сильних ліків.

В США немає прямих фотодоказів цьому, проте у розвідці наголосили, що уся інформація отримана з одного з найбільш захищених джерел, які має уряд.

Чи може лідер Ірану бути геєм?

Раніше вже з'являлися повідомлення про окремі деталі особистого життя Моджтаби Хаменеї, які можуть частково підтверджувати ці звинувачення.

У секретній депеші США 2008 року зазначалося, що Моджтаба лікувався у Великій Британії від імпотенції, хоча у звіті не було зазначено конкретних причин.

Його батько та інші підозрювали, що він гей, і це те, що люди поширювали, щоб спробувати зупинити його кар'єру,

– зазначили у виданні.

В Ірані одностатеві стосунки заборонені законом і можуть каратися смертю, водночас влада дозволяє операції зі зміни статі, до яких, за повідомленнями, іноді змушують геїв, щоб уникнути покарання.

Що ще відомо про новообраного лідера Ірану?